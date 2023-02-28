受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動　獨派「戴貴賓證入座」抗議遭阻

▲▼蔣萬安與受難者家屬互動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市政府今天於二二八公園舉辦228紀念活動，由於台北市長蔣萬安「蔣家第四代」身份敏感，使得今天的紀念活動備受外界關注；蔣萬安今天下午提早抵達二二八公園，並主動與受難者家屬握手致意，但蔣全程神情凝重，過程中不時有家屬送上228書籍給蔣，還有人拿手機合影，另外更有家屬與蔣萬安對話後忍不住落淚。

北市府規劃，今日下午1時30分在二二八公園開放貴賓、家屬入場，活動於下午2時20分展開，先追思合唱、獻樂、祝禱、鳴鐘後，再進行全體默哀，約2時30分由蔣萬安及受難者家屬代表獻花致敬，並由2名受難者家屬代表致詞，分別為王添灯曾外孫王貫宇、廖進平孫子廖繼斌，預計2時45分先後由馬英九、蔣萬安致詞。

▲家屬送台灣1947大屠殺228書籍。（圖／記者袁茵攝）

由於蔣萬安出身背景敏感，警方接獲不少抗議情資，所以現場規劃不少維安警力，而蔣萬安於下午1時56分在大批警力包圍下提前抵達，並在文化局長蔡詩萍的陪同下，逐一與在會場的貴賓、受難家屬打招呼。

只見家屬跟蔣萬安握手時，送上一本封面寫有「台灣1947大屠殺228」字樣的書籍，另外還有一名家屬熱情送上2本專輯；而蔣萬安也主動走上二樓貴賓席，與另2名受難者家屬談話，只見1名較為年長的受難家屬與蔣萬安進行約1分鐘互動時，不斷啜泣、眼眶泛紅，最終忍不住用手拭淚。

▲蔣萬安主動向受難者家屬搭話，受難者家屬落淚。（圖／記者袁茵攝）

值得一提的是，獨派團體早早預告要進行抗議表達訴求，但被警方包圍在與會場有段距離的地點，以防衝突。而台灣國辦公室主任陳峻涵則悄悄戴上貴賓證入座，當蔣萬安經過時，他不時有企圖抗議的動作，但都被一旁的警方阻止，最終活動開始後都未能如願抗議表達訴求。

▼陳峻涵。（圖／記者陳家祥攝）