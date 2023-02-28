肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

▲台南市善化區南130縣道28日凌晨0時21分許發生1起重大車禍，有1部自小客車不失控翻落在縣道路旁2公尺深的大排，消防人員搶救人送醫均不治身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區南130縣道28日凌晨0時21分許發生重大車禍。1部自小客車失控翻落在縣道路旁2公尺深水溝，台南市消防局出動善化分隊等5車11人前往搶救，消防人員架梯搶救車上2名男子脫困，惟2人均OHCA無生命跡象，以救護車送醫搶救仍傷重不治。初步疑酒駕肇事，真正肇事原因及相關責任由善化分局報請檢察官查處中。

台南市消防局119勤務中心於28日凌晨0時21分許據報，善化區南130縣道有1部自小客車不知何故翻落在縣道路旁2公尺深的水溝，報案民眾不確定車內是否有人，119馬上派遣善化分隊等共計出動5車11人前往搶救。

善化車組迅速到場，發現1部自小客車不知何故失控翻落2米深的大排內，消防人員馬上架梯下去查看，於凌晨0時46分許接觸到車上2名年約20-30歲男子，並於0時58分許搶救脫困運上路面，但2名傷者均OHCA無生命跡象，消防人員立即CPR急救，並同步以善化及南科消防分隊救護車送往麻豆新樓醫院急救，惟2人在醫院急救團隊搶救下，仍宣告不治。

台南市警善化分局據報，立即派員前往查處，肇事地點在平交道附近，警方將事車輛吊上路面，進行勘查測繪蒐證，該車車頭嚴重毀損變形，警方查出駕駛係38歲林姓男子，為台南新化人，另名乘客為34歲李姓男子，肇事原因疑酒駕，目前確實肇事原因及相關責任由善化分局報請檢察官相驗查處中。