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二二八事件76周年　民眾黨：向受難者致上最深的追思與敬意

▲▼228紀念碑 。（圖／記者姜國輝攝）

▲228紀念碑 。（資料照／記者姜國輝攝）

記者皮心瑀／台北報導

二二八事件今年76周年，台灣民眾黨表示，在這一天，要向受難者英靈與家屬致上最深的追思與敬意，歷史不能遺忘，反省與追思同樣重要。

台灣民眾黨指出，1947年2月27日後，許多民眾與親友天人永隔，一整批知識份子消失，留下長時間的噤聲和隔閡，如今傷痕仍未癒合，讓仇恨終結，讓逝者獲得安息，讓家屬走出傷痛，是這一代共同的責任。

不過，台灣民眾黨質疑，促進轉型正義委員會去年5月解散，行政院轉型正義會報也只開過一次會，等不到真正的轉型正義，更遑論和解共生，解開「只有受害者、沒有加害者」的歷史糾結。

台灣民眾黨呼籲，二二八不能只有悲情和對抗，那是民眾起身推翻威權爭取民主的勇氣，如今更是促進社會和諧團結的時刻。記住前人苦難，所以更加珍惜民主，將悲傷的淚水，化為寬容與諒解的汗水，用367.6公里一日北高之行，賦予二二八不同的意義，也期盼公開真相、賠償受害者、由加害者向受害者致歉，讓台灣人民從此刻與仇恨和解，走向共同的未來。

民眾黨主席柯文哲循往年二二八紀念日期間慣例，日前才再次挑戰「一日北高」，受訪時強調不是要衝個人聲量，「這個是這樣，做一次叫作秀，每年做它就可以變成一個傳統」，很希望台灣的一些主要活動，都是傳統，比方說一日北高大概就在228前後進行。

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