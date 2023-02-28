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普丁親簽認證！　好萊塢巨星史蒂芬席格獲頒俄「國家友誼勳章」

▲▼俄羅斯總統普丁（左）於2016年11月25日，在克里姆林宮與美國演員史蒂芬席格（右，Steven Seagal）會晤。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（左）於2016年11月25日在克里姆林宮與美國好萊塢明星史蒂芬席格（右，Steven Seagal）會晤。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於27日簽署法令，授予美國好萊塢武打明星史蒂芬席格（Steven Seagal）國家友誼勳章，表彰他促進改善國際關係的貢獻。據美媒報導，史蒂芬席格曾公開支持俄國於2014年併吞克里米亞，於2016年獲得俄羅斯國籍，烏克蘭2017年以國安風險為由，5年內禁止他入境。

▲▼美國好萊塢武打演員史蒂芬席格（Steven Seagal）2015年5月9日在俄羅斯莫斯科紅場觀看勝利日遊行。（圖／路透）

▲好萊塢武打演員史蒂芬席格2015年5月9日在俄羅斯莫斯科紅場觀看勝利日閱兵遊行。（圖／路透）

綜合美國CBS、CNN報導，普丁27日簽署的法令中稱史蒂芬席格「為國際文化與人道主義合作發展做出巨大貢獻」，使他成為國家友誼勳章最新的受獎者。此前，史蒂芬席格於2018年被任命為俄羅斯外交部駐美國與日本的人道主義特使，當時俄國大使館在臉書頁面宣布，史蒂芬席格作為「俄美人道主義關係的特別代表」任務是促進俄美雙方在文化、藝術、公眾與青年交流等方面的合作。

▲▼美國好萊塢武打演員史蒂芬席格（Steven Seagal）2018年5月9日在俄羅斯莫斯科紅場觀看勝利日閱兵，以紀念第二次世界大戰戰勝納粹德國73週年。（圖／路透）

▲史蒂芬席格2018年也在勝利日抵達莫斯科，觀看紅場閱兵。（圖／路透）

史蒂芬席格過去30年間演出多部好萊塢動作片而聞名，包含1990年的《天龍戰警》（Marked for Death）、1992年的《魔鬼戰將》（Under Siege）等。在獲得公民身分前，史蒂芬席格多年間便經常訪問俄羅斯，據稱他是普丁的友人，訪俄期間還曾經陪同普丁參加幾場武術活動，2016年11月普丁親自給予他俄羅斯護照。

史蒂芬席格支持俄羅斯併吞克里米亞，也支持俄國入侵烏克蘭，並在去年訪問被俄軍占領的烏東城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）。去年7月底，歐連尼夫卡附近的監獄爆炸案導致53名烏克蘭戰俘喪命，但俄烏雙方互控是對方所為。

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