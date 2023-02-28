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男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

一名女網友表示，男友的長相讓她不甚滿意。（示意圖／Pixabay）

▲一名女網友表示，男友的長相讓她不甚滿意。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

許多情侶交往的原因大不相同，性格與外貌兼具的另一半往往可遇不可求。一名女網友表示，雖然深知男友對她很好，但她看到對方又瘦又黑且眼睛又大的長相，真的覺得「好醜」，讓沒打算移情別戀的她，頓時不知如何是好。

原PO在Dcard以「真的覺得男朋友很醜怎麼辦」為題發文表示，男友長得很瘦，皮膚又很黑眼睛也很大，臉型很像ET，身材則是吃也吃不胖、白也白不回來；對於男友的長相，她原本想說看久就習慣了，孰料現在很長一段時間沒見面，看到對方的第一眼還是覺得「好醜」。

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原PO透露，自己有時和男友見面，甚至連話都不想多說，只希望趕快走人，還希望對方在和她朋友見面的時候可以戴口罩。不過，雖然男友的長相讓她不甚滿意，但由於對方真的對她很好，讓沒打算移情別戀的她，頓時不知如何是好。

原PO透露，由於自己沒打算移情別戀，因此不知如何是好。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO透露，由於自己沒打算移情別戀，因此不知如何是好。（圖／CTWANT提供）

貼文曝光後引發討論，有網友表示「現在醫美技術那麼發達，其實也不一定要動刀，打個玻尿酸、肉毒針都可以改變很多，費用也不是天價，現在不少男生都會去醫美，妳可以跟他討論看看這部分，妳真心愛男友的話，這些都不是什麼大問題，看妳有沒有心而已」、「換個角度想就滿可愛」、「妳先卸掉妝、照照鏡子，跟人家比比看，真的有高出30%以上再來嫌人家」、「要不要丟個合照之類，我來看看誰的問題」、「一開始為什麼要交往？拜託不要告訴我『因為他對我很好』」。

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