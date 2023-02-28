蔥油餅闆娘耍老千！　找錢「300變200」影片曝光

記者張靖榕／綜合報導

228連假期間許多民眾出遊逛夜市，卻有人到宜蘭一家蔥油餅店買餅時，疑似遭店家「變魔術」將100元默默往下丟，再要求客人補足錢，即使全程被錄下影片仍堅持不認帳。客人回家看影片後，懷疑店家手法太純熟，這種騙術可能行之有年。





▲蔥油餅店家被抓包耍老千嫌疑很大。（圖／翻攝Dcard）

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原PO在Dcard發文，27日去到宜蘭買蔥油餅，原本只買3個蔥油餅1個蔥多餅，但店家說多做了一個蔥多餅，問要不要再拿一個。原PO家人在店家的推銷下便多買了一個，總共220元，影片中他們清楚拿出3張百元紙鈔給店家，對方卻在接過錢時一個換手拋掉了一張百元紙鈔。

店家找完零錢後才說少給100，原PO表姐說有看到紙鈔掉在地上，但店家視線轉移至地板上說沒有啊。原PO一家多補100元了事，在現場看影片卻發現真的有張百元紙鈔掉落，拿影片給店家看，店家仍然不認帳，最後在攤車中間的櫃子上看到100元，店家才態度大轉連忙道歉。

原PO表示影片中店家的手法太純熟，不太像不小心的，而且一般掉錢會先找地板再來說少錢，店家卻反過來，「希望店家能好好做生意，不要這樣偷吃步。」

網友紛紛留言，「一看就是慣犯了」、「看起來很熟練欸，啊不就還好有錄影，傻眼」、「錢不夠會直接說少20，不會先找錢再說少100的啦，邏輯完全不通啊」、「這店家也太沒道德，這樣騙錢，這種人真的會下地獄欸。」