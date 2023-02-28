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Toyz開飲料店「擠爆西湖站」　她試喝喊會回購！87元橙芝汗口味曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Toyz IG）

▲昨天有不少人前去排隊。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）創立手搖飲品牌「拾汣茶屋」，昨（27）日下午1時至6時進行壓力測試，吸引許多人前去排隊領免費飲料。Toyz看到人潮後，也發布IG限時動態直呼，「整個西湖捷運包起來！」就有網友喝完以後，在論壇上分享心得，引發討論。

Toyz日前透過直播公開飲料店的價目表，並透露會在27日下午1時至6時進行壓力測試，地址在台北市內湖區內湖路一段285巷3號，每人限點一杯、6時前排隊都可以拿到，而他當天也會到場。至於飲料店的開幕時間為何？將於明日（3月1日）試營運、4月1日正式營運。

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昨日進行壓力測試，Toyz果真到現場，看見滿滿人潮的他，忍不住發布限時動態直呼，「整個西湖捷運包起來！」一直到下午5、6時，排隊人潮仍不減，讓他再度直喊，「萬人響應！」

▲昨天有不少人前去排隊。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

▲Toyz感謝大家捧場。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

不少到現場排隊的網友在Dcard上分享試飲心得，「排到的時候已經沒珍珠了，飲料喝起來是真的不錯，好喝、CP值又高」、「喝朋友點的綠茶凍梅露也不錯」、「真的好喝」、「還不錯，跟50嵐差不多」、「好喝！CP值很高」、「綠茶凍好吃、奶蓋也很讚，個人口味上比起再睡五分鐘更喜歡椅子的」、「珍珠奶茶真的好喝」。

也有網友分享要價87元的「橙芝汗」口味，「橙芝汗像沒氣的維大力+柳橙，但意外是好喝的，拜託以後菜單上能不能新增沒有珍珠的奶茶」、「橙芝汗意外的是好喝的欸！不知道是不是瑪卡讓他有點維大力的味道？但加奶蓋感覺是湊名字，無功無過，覺得沒什麼必要，可是奶蓋本人很好吃，應該會穩定回購奶蓋茶類」。至於奶蓋是什麼味道？也有人形容「鹹的，有起司蛋糕味」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲價目表。點圖可放大。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz先前在直播中也有提到，橙芝汗要價87元，但是價格絕對符合內容物，除了新鮮橙汁、芝士奶蓋，還添加了能量飲，可以讓運動成效更好，成本也真的不便宜。他們有與保養品、保健品品牌結合，之後在東區也會和聯名品牌一起開店。

針對定價部分，Toyz坦言，「我做這件事當然也是為了賺錢，但是我覺得我要對得起消費者。」這價位便宜其他飲料店20%，但毛利率仍落在將近7成，大家就知道飲料店有多好賺？他要「打破垃圾飲料店的垃圾品牌的市場行情」，且承諾5年內不漲價。

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