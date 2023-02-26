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冷空氣連發！6縣市10°C↓低溫特報　一張圖看下周「快速變天」

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷空氣接連影響，未來天氣低溫持續時間長。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

天氣變化快速，中央氣象局今天下午4時21分持續針對6縣市發布「低溫特報」，受大陸冷氣團影響，北東天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生，預估明天（27日）起冷氣團減弱，北東降雨趨緩；不過未來一周東北季風一波波，低溫持續時間長，北東天氣變化迅速，中南部天晴、日夜溫差大，降雨訊號微弱。

氣象局預報，明天清晨各地氣溫仍偏低，台中以北及宜蘭低溫10到12度，其他約13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，白天北台灣高溫回升至18到20度，其他地區普遍回到20度以上，高屏則可來到23至25度；天氣方面，大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，此外中部以北、東北部及東部高山道路夜間請慎防結冰或路面濕滑。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布6縣市低溫特報，明起降雨趨緩 。（圖／中央氣象局）

預計連假第三、四天28日、3月1日（周二、三）氣溫回升、降雨減少，氣象局指出，剩下東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。1日晚起東北季風逐漸增強，2日（周四）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，各地天氣早晚較涼，3日（周五）東北部季風稍減弱，北部及東北部白天氣溫略回升，4日（周六）東北季風再增強，5日（周日）東北季風影響，各地早晚較涼。

氣象局表示，2至4日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，5日環境轉乾，各地大多為多雲到晴且日夜溫差增加，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。

氣象局月長期天氣展望顯示，下周受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區晴到多雲，未來第二周仍有受到北方系統影響的機率，各地氣溫持續偏低，迎風面降雨機率較高。未來2周冷氣團影響時間較長，降溫幅度大、低溫持續時間長，請民眾注意保暖。

▼氣象局未來一周天氣預報：

●2/27～3/1白天（一～三）
2/27清晨仍冷，北部東北部及金馬局部10度低溫，白天起回暖。
東半部地區及大台北山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
2/28、3/1西半部、馬祖局部霧，東半部恆春沿海長浪

●3/1晚間~3/3（五）
北部、東半部局部雨。
3/2東北季風增強，北台灣轉涼，3/3日減弱，氣溫稍回升。
中南部地區晴到多雲，氣溫變化小，日夜溫差大。

●3/4～3/5（六～日）
 東北季風再增強，但水氣不多。
3/4北東偶雨、3/5轉乾各地多雲到晴。
中南部多雲到晴為主。
各地日夜溫差大，白天溫暖、可是夜間有寒意。

●離島天氣
未來一周天氣穩定，夜間清晨較寒冷。
東北季風仍強，留意活動安全、風寒效應。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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