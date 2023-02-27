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嘉義大林陳井寮堤防花季　翁章梁入水溝挖汙泥

▲▼ 大林「黃金廊道」三月現身 翁章梁率百名志工清理環境迎接花期 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 大林「黃金廊道」三月登場 ，翁章梁率百名志工清理環境迎接花期 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林鎮陳井寮堤防是近年竄紅的賞花秘境，花期從三月中開始，堤防種植3公里長的黃花風鈴木，放眼望去將形成黃金廊道。縣長翁章梁為響應「庄內就是咱ㄟ厝內」，率嘉縣環保局、大林鎮清潔隊、台灣電力公司共100餘人至黃金廊道打掃環境，翁章梁更穿上青蛙裝，踏入水溝挖汙泥，親自示範清潔要領。

▲▼ 大林「黃金廊道」三月現身 翁章梁率百名志工清理環境迎接花期 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳井寮堤防位於大林鎮，堤防周邊設有水質淨化廠，利用高灘地截流設施淨化水源，提升三疊溪流域水質。近年因社群打卡風氣興盛，堤防邊3公里長的黃花風鈴木廊道每年都會吸引許多遊客前來拍照。今日翁章梁、大林鎮長許有疆、嘉義縣議員劉雅文、江志明、吳思蓉等人號召群眾，共同打掃堤防，為花期的到來做好準備。

▲▼ 大林「黃金廊道」三月現身 翁章梁率百名志工清理環境迎接花期 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，最初就任縣長時就要求環保局督促全縣21個鄉鎮，每個鄉鎮在每個月需挑選一村落進行環境整潔，一年下來將有幾百個村落清潔完畢，推動村里打掃活動，可以改善全縣環境，還能讓村民間感情融洽。今後將繼續推行環境清潔日，並指派公所打掃前需提出完整清潔計畫，針對村里髒亂處對症下藥。

▲▼ 大林「黃金廊道」三月現身 翁章梁率百名志工清理環境迎接花期 。（圖／嘉義縣政府提供）

為響應「庄內就是咱ㄟ厝內」，嘉義縣環保局與大林鎮清潔隊動員西結社區、環保志工，以及相關管理機關第五河川局、台灣電力公司、中華電信公司、縣府水利處等超過100名人員，共同清理陳井寮堤防週邊環境、側溝，打造優質宜居環境。

許有疆說，看見如此眾多的志工加入打掃行列，一起讓地方共好，心裡非常感動。日後將會與公所協調，妥善規劃淨水廠與風鈴木廊道的周邊空間，讓黃金廊道與水廠結合，加值陳井寮堤防的觀光能量。

▲▼ 大林「黃金廊道」三月現身 翁章梁率百名志工清理環境迎接花期 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局長張輝川說，為了讓家園更乾淨，嘉義縣持續推動「庄內就是咱ㄟ厝內」，今年將結合各鄉鎮市特色、人文風情及在地產業，推動每月特色清潔活動，鼓勵民眾多多參與，共同打造舒適的生活環境。

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