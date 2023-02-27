天橋淪炮房！男女光天化日上演活春宮　「觀音坐蓮」大玩激情3P

▲泰國有一群男女公然在天橋上大玩3P。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國最近再次爆出一起荒謬的活春宮事件。一群年輕男女為了尋求刺激，竟不顧眾人眼光，公然在光天化日下，跑到一座天橋上以「觀音坐蓮體位」大玩3P遊戲，而警方現在正以「公然猥褻罪」對此案展開調查。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於泰北的歷史古都彭世洛（Phitsanulok）。粉專「esornews2」25日貼出一張照片，曝光有2男1女在當地的一個天橋上公然打野炮，瞬間掀起輿論熱議。

網友們紛紛抨擊這群男女公然在戶外上演活春宮「實在有傷風化」，還猜測這幾名男女「可能是有生理需求但無處可去的遊民」。報導稱，這座天橋附近坐落著著名的彭世洛商業技術學校，旁邊還有幾棟公寓，因此當地學生、上班族和居民不時會路過這座天橋，難以想像天橋現在竟淪落成了約炮場所。

▲警方發現天橋上佈滿垃圾和野草，暗處甚至還有2個舊枕頭和一條棉被。（圖／翻攝自警方官網）

有泰媒實地到相關天橋查看後，發現這座天橋早已年久失修，不僅佈滿了垃圾和雜草，暗處甚至還有2個沾滿灰塵的舊枕頭和一條黃色棉被，安全與衛生都存有隱憂，而當地政府也宣布將特別關注相關天橋的安全與維護。

事件傳開後，警方也迅速以「公然猥褻罪」對此案展開調查。據悉，警方目前已逮捕了2名涉案的男子，並將對他們處以500泰銖罰款（約新台幣438元）。