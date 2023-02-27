泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

▲泰國毒梟為了躲避追緝將自己整形成一名韓國歐巴。（圖／THAILAND POLICE HANDOUT）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名毒販為了躲避警方追捕，居然數年內連續進行多次整形手術，將自己整成一名膚色白皙的「韓國歐巴」，甚至還改成韓國姓名，導致警方發布通緝令後3個月仍遲遲找不到人。

根據泰國Thaiger報導，泰國一名年僅25歲的毒販薩拉哈特（Sarahat Sawangjaeng）透過暗網用比特幣從歐洲購買大量搖頭丸（MDMA）後，再四處兜售給曼谷和周圍地區的其他毒蟲。泰國海關人員去年11月在一個入境的包裹內發現2575克的MDMA，之後循線追蹤到薩拉哈特。

事實上，薩拉哈特在過去就曾被逮捕3次，所以當警方發出通緝令時認為，應該可以很快找到他，沒想到這次卻苦尋無果，最後只好採取最老派的臥底策略，假扮成客人向薩拉哈特購買毒品，成功和他取得聯繫。

當警方破門進入薩拉哈特居住的豪華公寓時發現，薩拉哈特竟然變成一個皮膚白皙英俊的韓國歐巴，跟先前的通緝照完全判若兩人。原來薩拉哈特為了躲避追捕，多年來不斷進行整形手術，甚至連名字都改成韓國名Jimin Cheong。

最後薩拉哈特因涉嫌「進口一級麻醉藥品進入泰國分銷違犯國家和個人安全」遭到逮捕。負責的警方表示，「他年僅25歲就成為一名毒梟，這個人幾乎是曼谷搖頭丸氾濫的源頭，我們找了他快三個月，我們認為有更多嫌疑人潛藏在國外，警方將會繼續調查。」