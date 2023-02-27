高官兒子痛毆17歲男「往死裡踹」！恐怖影片網瘋傳　父遭停職調查

▲印尼高官之子馬里奧毆人引發民眾怒火。（圖／翻攝自推特／@iIhamzada）
中央社
印尼一名20歲青年痛毆男子的影片上週在網路流傳，被網友發現，施暴者是印尼稅務總局高官的兒子，生活極為奢華，不符合他父親的薪資所得。這名高官隨後遭停職，財產遭當局調查。
20歲的印尼大學生馬里奧（Mario Dandy Satriyo）20日涉嫌毆打女友的前任男友－今年17歲的大衛（Cristalino David Ozora），導致大衛陷入昏迷，馬里奧隨後遭警方逮捕。
據印尼媒體報導，目擊者指出，馬里奧和大衛當天爆發激烈爭吵，隨後馬里奧將大衛打倒在地，並持續對他拳打腳踢。
▼受害者奄奄一息。（圖／翻攝自推特）
網路上流傳約一分鐘的影片顯示，馬里奧用力踢著倒在地上的大衛，不斷攻擊他的臉部、後腦勺及脖子。該事件在印尼引發廣泛討論，因為馬里奧被發現是印尼稅務總局高官拉費爾（Rafael Alun Trisambodo）的兒子。
馬里奧已遭警方拘留，據印尼媒體報導，他可能會被控傷害罪，若罪名成立將面臨5年監禁，另外，還可能根據一項兒童保護法遭到起訴。此外，馬里奧已遭大學退學處分。
拉費爾日前為兒子的行為公開道歉，並表示已經請辭。印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）則向媒體表示，拉費爾24日遭停職，同時她已經下令，針對拉費爾的財產進行徹底調查，因為他的兒子馬里奧經常在社群媒體上炫耀昂貴汽車和摩托車。
穆里亞尼說，馬里奧的施暴行為令人髮指，財政部對此向受害者表示道歉，希望大衛早日康復，並強調「這事情完全無法接受，強烈譴責高官之子所犯下的施暴行為」。
印尼媒體指出，馬里奧毆打大衛時，他昂貴的吉普車就停在現場，這輛車已遭警方沒收。先前社群媒體貼文顯示，馬里奧有一輛要價17億印尼盾（約新台幣343萬元）的汽車和一輛哈雷機車，遭印尼民眾質疑，為何公務員的薪資能買得起如此昂貴的車子。
許多官員也對這起事件表達意見。印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）呼籲警方，必須詳細調查這起攻擊事件，公務員的兒子享有奢華生活也應該受到調查。
雅加達郵報（Jakarta Post）報導，拉費爾的總資產約335萬美元（約新台幣1億元），大部分是房地產。印尼肅貪委員會（KPK）指出，這樣的資產不符合他所屬的職等收入，將傳喚拉費爾解釋財產來源。
Kasus penganiayaan terhadap David Latumahina yang dilakukan Mario Dandy Satriyo alias MDS masih dalam penyelidikan. Ramai dibahas di media sosial, baru saja beredar video yang diduga rekaman pengeroyokan terhadap David.#MGTRADIO #MGTNews #MGTPlay pic.twitter.com/Xxo8fqn4I3— 101.1 MGTRADIO Bandung (@1011mgtradio) February 24, 2023
Anak Pejabat Ditjen Pajak Aniaya David karena Aduan Pacar
David (17) dianiaya oleh Mario Dandy Satriyo (20) pada 20 Februari 2023 di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu berawal dari David yang diduga memiliki persoalan dengan sang mantan kekasihnya berinisial A (15). A kini telah berpacaran dengan Mario. Penulis: Dzaky Nurcahyo Penulis Naskah: Adinda Dwi Putri Narator: Adinda Dwi Putri Video Editor: Adinda Dwi Putri Produser: Nibras Nada Nailufar / #GPAnsor #MarioDandySatriyo #Pesanggrahan #Aniaya #Pajak #Orangtua #Ditjenpajak #JakartaSelatan #JernihMelihatDunia #KreasiKompascom由 Kompas.com 發佈於 2023年2月23日 星期四
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