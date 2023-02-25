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和爸爸吵架憤而下車！23歲女家門前被擄走非禮　跳車自保滿身傷

▲▼楊女被擄後，勇敢地跳車自保，導致她全身多處受傷，如今仍在住院。（圖／翻攝自Facebook）

▲楊女被擄後，勇敢地跳車自保，導致她全身多處受傷，如今仍在住院。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞23歲的楊姓女子20日晚間在回家途中與父親發生爭吵，一氣之下離開父親的車，準備自行走路回家。不料楊女下車後，竟遭後方機車騎士強行擄走非禮，嚇得她緊急跳車自保，可惜卻導致身體多處受傷，住院5日仍未痊癒。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於20日晚間10時30分。當時，59歲的父親楊景豐開車接女兒下班時，2人在途中發生了激烈爭吵，於是氣急敗壞的楊景豐便在家裡社區的路口停下車子，而楊女則生氣下車，打算自己走路回家。

楊景豐透露，女兒下車的地點距離家中只有300公尺，加上他當時正在氣頭上，於是便拋下女兒自己開車回家。回家後，楊母得知女兒被丈夫丟在了路口，於是急忙外出尋找女兒的蹤影，不料卻見到女兒渾身是血地倒在路邊。

原來，就在楊女下車不久後，後方就跟來了一名騎著機車、身材瘦小的年輕男子，表明他可以載楊女一程。雖然楊女立刻拒絕了對方，但這名男子卻強行將楊女擄上機車，還對她毛手毛腳的，讓楊女非常不舒服。

當男子騎到社區的入口處時，機車並未拐入社區方向，於是楊女升起警戒心，隨後決定冒險跳下機車，不料卻因為受傷過重，只能倒在路邊動彈不得。不過，由於楊女的動靜極大，吸引了當時在附近小吃攤吃飯的民眾注意，因此男子被嚇得立即逃走，而現場民眾也迅速撥電給救援單位，派救護車到現場急救。

楊景豐25日在當地議員的陪同下，召開記者會揭露此事，同時透露女兒如今身體多處受傷，臉頰更有多個鮮血淋漓的傷口，入院5天後還無法出院。

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