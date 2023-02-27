雲林「國產雜糧工作坊」　匯集農、產經驗討論促進雜糧產業發展

▲「雲林縣國產雜糧工作坊」各單位參與踴躍，除了介紹優質雜糧加工產品及展示樣品外，重點討論國產雜糧需求量及雜糧產品多元化未來趨勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為提升糧食自給率、擴大雜糧栽種面積與品項，雲林縣政府辦理「雲林縣國產雜糧工作坊」，除了介紹優質雜糧加工產品及展示樣品外，重點討論國產雜糧需求量及雜糧產品多元化未來趨勢，讓參與的青年農民、契作主體及本縣各農會更了解雜糧產業加工業者需求，以促進雜糧產業發展。

雲林縣長張麗善、虎尾農會總幹事蔡武吉及農業處長魏勝德一同出席「雲林縣國產雜糧工作坊」聆聽農民需求、加工業者介紹產品及大豆產業策略聯盟等各單位產業發展，以作為後續推廣雲林縣雜糧種植的參考。

▲縣長張麗善聆聽大豆產業策略聯盟介紹產業發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，台灣雜糧大多仰賴進口，糧食自給率低，為確保國內糧源及價格穩定，雲林縣政府自2014年起陸續針對硬質玉米、非基改大(黑)豆、小麥、牛蒡及高粱等作物進行推廣並滾動檢討獎勵項目；另配合行政院農業委員會農糧署「綠色環境給付計畫」推廣國產雜糧加碼補貼措施，重點推動作物為契作高粱、契作非基改大豆、小麥及硬質玉米每公頃加碼補貼新台幣1萬元，提高誘因以鼓勵農民種植。

農業處長魏勝德說明，因應極端氣候，縣府積極推廣在高鐵沿線種植非基改大(黑)豆及旱作高粱等雜糧作物，不只用水量少，並兼具省工、省肥及省成本等優點，收益不會比種水稻差，希望推廣農民種植水稻以外之雜糧作物。



農業處表示，近年國際進口玉米及黃豆等雜糧價格持續高漲，惟國產雜糧自給率非常低，未來極具推廣空間，雲林縣府將持續輔導縣內農友與社場契作、雜糧加工業者合作及媒合後端銷售通路，讓產製銷能夠連貫，逐漸發展成為雜糧產業促進中心，讓雲林作為可以強化國家糧食自給率，創造雜糧國產化的新商機。

▲縣長張麗善聽取雜糧加工業者介紹研發之產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）