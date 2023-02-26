救護飛機「雪天趕著救人」卻墜毀　機上5人身亡！病患護士皆罹難

▲美國中西部大片區域面臨冬季風暴，一架醫療飛機在雪天中墜機，機上5人全數身亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國內華達州一架醫療救護飛機在周五（24日）晚間9時許在山區墜毀，事發當時氣象預報為強風、大雪的天氣，包含機上運送的病患、醫護人員和飛行員在內共5人全數罹難。美國中西部和北部最近面臨強烈冬季風暴，造成近百萬戶停電、2千航班停飛，而墜機地點也位在冬季風暴警報範圍內。

根據美聯社報導，內華達州萊昂郡（Lyon County）警長辦公室表示，當地24日晚間9時15分左右接獲墜機通報電話，經過2個小時的搜索後發現殘骸，包含飛行員、一名護士、一名急救人員、一名病患與一名家屬，共計5人全數罹難。失事地點則位於距離內華達北部大城雷諾市（Reno）東南方72公里的山區驛馬車（Stagecoach）農村社區。

失事的飛機是一架由空中救護服務機構「Care Flight」運營的皮拉圖斯（Pilatus）PC-12型單引擎客貨兩用機。據美國聯邦航空管理局記錄顯示，這架飛機是2002年製造的。國家運輸安全委員會則表示，將派遣7人調查小組前往墜機現場。

▲美國加州較溫暖的洛杉磯地區也有降雪。（圖／路透）

報導稱，墜機當時，美國國家氣象局針對包含雷諾在內的內華達州大片區域發布冬季風暴警報，也包含萊昂郡的部分地區。氣象預報稱，24日凌晨4時至26日4時都將是大雪天氣，陣風風速高達每小時105公里，期間也會有一段時間出現白茫茫的暴風雪。里昂郡警長庫柏（Nathan Cooper）受訪時說，這裡地處多山地區，「尤其是現在這種天氣，情況不是很好。」