台南走失水牛經公告後無人認領　正式收編成為老牛的家一員

▲台南市安南區安佃派出所員警拾獲水牛一頭，經公告無人認領，決定收編台南老牛的家一員，取名為「阿花」，讓這頭水牛有溫暖的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節期間台南市安南區安佃派出所員警拾獲水牛一頭，警所人員從年初三起照顧並盼失主至派出所領回，期間警所人員除年節執勤外還特地排班餵牛，照顧了兩天一夜仍未等到失主出現，後續交由南農業局將水牛帶回老牛的家接手安置照料，經公告無人認領，決定收編台南老牛的家一員，讓這頭水牛有溫暖的家。

農業局接手安置後，持續為這頭水牛尋找失主，於2023年2月14日起公告至2月20日仍無人前往認領，拾獲水牛的四肢膝蓋以下偏白色、耳朵有白毛、沒有鼻環，經過7天公告後無人領回正式收編成為老牛的家一員，並由工作人員取名為「阿花」。

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阿花剛入園時身形較消瘦，對周圍環境感到陌生且緊張，經工作人員悉心照顧，在園區內有寬廣的草皮供其活動，足夠的牧草讓其吃飽，恢復食慾後更能享受舒適的環境，目前阿花的體態健壯且精神良好。老牛的家目前有水牛4頭、黃牛1頭，民眾可前往老牛的家看看這頭新成員。



老牛的家位於台南市柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村，為體恤一生辛苦耕作退役老耕牛而成立的老牛安養中心，設立至今已經有12年。園區除室外大自然及老牛景觀外，還有室內耕牛文化展區，可學習古早農村的知識及感受懷舊復古及溫馨傳統的農村氛圍，為一寓教於樂的好去處，歡迎民眾多加利用假期來趟老牛與大自然之旅。





老牛的家感謝許多民眾熱心贊助老牛的安養，讓老牛有個舒適的環境安心生活。農業局將持續照顧老牛及其醫療照護及維護生活環境等，讓退役老牛有個舒服的安養環境。倘民眾有意願協助老牛的照護相關事宜，請洽詢台南市農業局畜產科網站（https://agron.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=33919&s=12759）或電話洽詢畜產科(電話06-6326301)。