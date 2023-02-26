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台南永康公園遊戲場工程發現網寮遺址停工　府：相關計畫書審核通過即可復工

▲永康公園特色遊戲場工程，因工區挖到疑似4千年前的網寮遺址物件而停工，工務局依「文化資產保存法」目前已進入最後試掘及施工監看計畫書之審查，待核可後即可復工。（圖／記者林悅翻攝）

▲永康公園特色遊戲場工程，因工區挖到疑似4千年前的網寮遺址物件而停工，工務局依「文化資產保存法」目前已進入最後試掘及施工監看計畫書之審查，待核可後即可復工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南處處是遺跡？台南市長黃偉哲積極催生公園特色遊戲場的新建或改善遊具，原計畫於2022年底完工開放的永康公園特色遊戲場工程，因工區挖到疑似4千年前的網寮遺址物件，工務局依「文化資產保存法」規定辦理停工，目前已進入最後試掘及施工監看計畫書之審查，待核可後該公園遊戲場工程即可復工。

工務局表示，復工後將盡力維持品質水準積極趕工，期以早日完工，完成民眾的期待。

工務局考量永康公園既有兒童遊戲場一貫式的「罐頭遊具」，已不符合家長需求，因此編列880萬元預算進行公園內兒童遊戲場改善工程，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等；景觀設計原則以「近自然」為發想主題，使用沙坑、礫石、景石等大自然中之材質融入設置，遊具包括塔型滑梯遊戲組、環形特殊滑軌、繩索擺盪設施等，提供小朋友體驗攀、爬、眺望的肢體運動及認知，並提供簡易的清洗區，便於孩童們遊戲後清理。

永康公園兒童遊戲場改善工程於2022年3月進場施作，9月7日工程施工中，發現疑似4千年前網寮遺址物件，已達60％以上的工程進度，工務局則依「文化資產保存法」規定辦理停工，並配合專家學者所提意見，於12月29日完成變更設計及議價程序，增撥230萬元辦理工區試掘及施工監看等業務。

目前已提送試掘計畫書及施工監看計畫書至文資處進行審查，待核可後，考古單位即可進場辦理工區試掘作業，因試掘區域位於遊戲場草皮一帶，不影響遊具設施的建置；因此，遊戲場改善工程將與試掘探究遺址史物作業同時進行，並在監看下復工繼續施作；並將配合試掘採樣成果，邀請地方文史仕紳立牌述史溯源，讓遊園民眾可探究該遺址的歷史故事。

工務局表示，停工期間為顧及民眾休閒運動的安全，已請廠商先於工區圍籬旁增設瀝青鋪面臨時便道，連接園區步道系統供民眾散步使用。

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