為夢幻「五星卡」！他打寶可夢機台控遭撿尾刀　怒飆國罵慘了

▲吳男為了打出五星卡，與許男爆發口角，當場國罵問候、挨罰6000元。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台中報導

一名36歲吳姓男子很熱衷於打寶可夢遊戲機台，一次他已打到快取得「五星卡」時，與一名排隊等著要玩的許姓男子發生口角，吳男認為他辛苦打到這程度，許男卻不讓他先打完拿到五星卡，根本是想「撿尾刀」，當場爆氣怒罵許男三字經，法院依公然侮辱罪判他罰金6000元。

根據判決，在許多店家或超商都有設置的「寶可夢機台」，常常吸引許多大小玩家遊玩，但也因在公共場所、所以需要排隊或輪流，以免長時間占用，但台中一名36歲吳姓男子2022年3月16日下午，在一家玩具店打寶可夢機台，他認為他已快將「五星卡」打出來了，但後方一名許男催促他該換人玩了，吳男當場發火飆罵「X你娘、撿尾刀」等不雅字眼，許男也不堪遭辱報警提告。

吳男向警方表示，他原本與一個小朋友輪流打機台，已快將五星打出來，後來小朋友走了，這時許男與其女友剛好來，他先前已遇過許男好幾次，許男常常會趁著別人快取得五星卡，但因有事要離開或讓別人玩時，趁機拿到五星卡，他這次請許男先讓他打到，沒有要包台或霸台，但許男卻與他發生爭執，直說許男這種行為根本就是想「撿尾刀」，因為心生反感才講出口頭禪，沒有指名道姓。

但台中地院審後認為，吳男在公開場所朝許男辱罵，已造成人格評價及名譽的損害，又未達成和解、面對過錯，依公然侮辱罪處吳罰金6000元，仍可上訴。