獨／台中土豪式魚缸曝！百隻鯉魚住發財車後斗　超狂老闆說話了

記者許權毅／台中報導

奇景！台中市北屯區一處修車廠前停著一台3噸半小貨車，看似平凡無奇，但路過民眾上前一看，車後斗竟然是一個改造魚池，裡頭上百隻鯉魚游來游去，上頭還有一個漂浮缸，相當吸睛。魚池主人正是修車廠江姓老闆，江表示這台車當初要報廢，想說拿來改造做魚池，經過3年不斷改良才變成現在的模樣，原本魚都小小的，結果越養越大隻，不少民眾路過都會好奇觀望。

▲台中北屯一間修車廠前的小貨車後斗被改造成魚池，吸引不少民眾停下拍照。（圖／記者許權毅攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

日前有民眾路過台中北屯松竹路上的一間汽車修配廠，發生門口的小貨車後斗竟然被改造成魚池，晚上還點起燈，相當有氣氛。不少人笑稱是「移動式許願池」、「行動水族館」，且這要價50多萬起跳的「魚池」，也讓人看了直呼是「土豪式養魚」。

▲▼上百隻鯉魚、朱文錦就「住在」車後斗，畫面相當特別。（圖／記者許權毅攝）



只見3噸半的小貨車裡有上百隻鯉魚，每隻都各有特色，最大隻的鯉魚至少40公分，另外還有朱文錦、鼠魚、小烏龜，搭配一旁「龍頭」噴出的白煙，讓原本要平凡無奇的小貨車「活過來了」。不少路過民眾停下駐足拍照，還有大人帶著小孩前來餵魚遊玩。

▲▼江姓老闆表示，花費約3年不斷改良，現在希望把漂浮缸再加大。（圖／記者許權毅攝）



魚池主人、修車廠的江姓老闆說，這台是自己的小貨車，因為報廢了，靈機一動把車後斗拿來養魚，全部都是他們動手DIY改造，把車斗原本的橡膠墊用火烤塑型，圍繞在後斗四周避免水外漏，水質也是慢慢改良，原本水是相當清澈，但因為是半露天，太陽直射依舊會造成綠水。江老闆也說，目前還需要再改進，像是漂浮缸再擴大，讓魚兒有更多空間可以游動，魚缸外圍也要繼續美化等等。

▲▼江姓老闆表示，原本的魚都小小的，沒想到這幾年牠們成長快速，水質也因太陽照射綠化。（圖／江姓老闆提供）



前前後後花了3年製作，江姓老闆說：「費用其實還好，大概幾萬塊，主要是買魚的費用還比較高，但是這個『魚池』花更多的是時間跟精力！」不過魚池的鯉魚、朱文錦等「暴風成長」比外面養的魚都還大隻，也許多鯉魚都很特別，有的是「全身灰、肚子紅、畫上紅眼線」，也有整隻茶色的「茶鯉」，都是自己用心照顧的魚兒。

▲魚池搭配一旁龍嘴噴出的白煙，相當詩情畫意。（圖／江姓老闆提供）