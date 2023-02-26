陳其邁深夜「炒飯」畫面曝！2小時3萬人觀看　他狂搖激戰3回合

▲高雄市長陳其邁大秀「炒飯」廚藝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄近期因國內外巨星輪番開演唱會，加上連假效應，迎來滿滿人潮，帶動觀光餐飲商機，高市府推出「加食延暢」系列活動，讓不少歌迷粉絲朋友紛紛加入續攤吃美食的行列，身為「美食控」的市長陳其邁，更直接前往米其林必比登推介的餐廳「雞伯」，大秀「炒飯」廚藝。

陳其邁原本只是在旁看老闆如何把炒飯炒得粒粒分明，沒想到老闆一時幽默喊出「邁炒」，意指就要陳其邁親自來挑戰，隨後交接鍋鏟，讓陳其邁化身「邁邁主廚」，練習如何翻鍋，過程一回生二回熟，多練習幾次，炒飯果然成功翻起微笑弧線落在鍋中，但難得體驗也讓陳其邁直呼「手好痠，還是負責吃美食就好」。IG影片曝光兩個小時觀看人數已經衝破3萬，好多網友留言，要把邁邁推薦的美食名單筆記下來，加上今（26日）晚西城男孩將在高雄巨蛋開唱，可望吸引更多人看完演唱會，再去續攤吃美食。

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▲高雄市長陳其邁大秀「炒飯」廚藝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府推出「加食延暢」系列活動，其中「高雄夜chill處」方案，須持指定演唱會票根，當日或前、後一日前往享優惠消費，經發局統計，上線後首場新好男孩演唱會三天下來官網頁面瀏覽量突破10萬，另有餐酒店家受惠活動集客效應，持票根兌換優惠消費人次佔當日來客數逾半，最高近8成，擴大消費帶動業績成長，有業者回饋表示，「演唱會當日生意爆棚，很榮幸參與活動。」