高雄無名女浮屍　白河警跨轄助找回家路

▲高雄旗津海水浴場時發現1名女性浮屍，在台南市白河分局鍥而不捨努力下，成功協助死者身分確認，讓往者得以安息落葉歸根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名民眾2月23日路過高雄旗津海水浴場時，赫見一具女性浮屍在水面上載浮載沉，立即報警請求協助，由於屍體身上無任何證件，只有一把鑰匙跟無記名悠遊卡，周邊亦未發現交通工具，讓案情一度陷入膠著，但在台南市白河分局鍥而不捨努力下，成功協助死者身分確認，讓往者得以安息落葉歸根。

白河分局25日接獲高雄市警察局鼓山分局旗津分駐所請求協助調查1名死者身分，偵查隊起初接獲這起案件時所能連結的訊息量不多，死者身上僅有無記名悠遊卡跟鑰匙，由於悠遊卡無記名，只能查閱進出車站時間，再比對當時監視影像照片來辨識，經調閱發現該名死者於23日上午8時許由東山區搭乘新營客運至新營火車站後前往高雄市。

偵查隊隊長劉文棋立即聯繫台南市公共運輸處，請求調閱相關監視畫面來確認死者身分跟行經路線，再由相關畫面比對死者身分，最後辨識結果應是1名住在東山區68歲獨居女性死者，惟聯繫兒子表示，從國小就離開母親無聯繫，不知容貌是否有變，無法確定身分，案情陷入膠著，另一方面偵查隊偵查佐張喬凱轉而聯繫住在新營區家屬，姊姊看過相片後確認應是住在東山區之妹妹。

後續東山所巡佐賴政雄前往死者東山區住處訪查，並調閱附近監視器畫面佐證，於25日晚上6時許陪同家屬與高雄市警察局鼓山分局旗津分駐所員警前往東山住處，沉重時刻，鑰匙一轉，確定身分，家屬忍著哀傷心情感激警方的協助。

白河分局表示，每一件成功的協尋人口案件，除了是同仁用心與努力成果外，背後也代表著家屬深切的期待，本案同仁調閱多筆監視影像來分析比對，成功指引亡者落葉歸根，讓亡者得以安息，鍥而不捨精神足以成為所有警察典範，展現警察專業與服務熱忱。