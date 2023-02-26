快訊／猖狂駕駛抓到了！叭一聲慘被暴打濺血　外送員母心碎

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名外送員在騎機車送餐時，因對前方汽車鳴按喇叭，引起駕駛不爽，欲攔車理論，外送員不理，在他進入送餐的社區裡時，駕駛尾隨衝上前攻擊外送員頭部，造成他嘴唇及頭部受傷，整個過程被社區住戶拍下，警方獲報循線通知駕駛到案，他表示自己正常開車，被按喇叭才會失控，訊後將依傷害罪函送。

▲潘男拉住黃姓外送員，他躲在牆角仍被狂毆，拿毛巾摀住流血的嘴唇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，21歲黃姓男子擔任外送員的工作，25日晚間6時許，他要送餐到環河路一處社區大樓，行經新店區北新路、力行路口時，見前方45歲潘姓男子開車疑要在路中停車，本能地鳴按喇叭示警，此舉卻引起潘男相當不爽，企圖攔下他理論，黃男因要送餐不予理會，馬上離開現場。

▼監視器拍下2車在路口停等畫面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

潘男越想越氣，開車尾隨黃男機車，待他停車在環河路上的社區大樓準備送餐時，潘男衝上前怒罵他，社區住戶見狀，立即上前阻攔並好言相勸「算了啦！」，潘男怒氣未消，仿佛見到仇人般，揮拳攻擊黃男，即便戴著安全帽仍被重擊嘴部及頭部。

整個施暴過程被旁邊的住戶拍下，事後黃男母親心疼兒子，將事件揭露在臉書不公開社團「爆料公社」，警方獲報也循線通知潘男到案說明，他表示自己正常開車，被按喇叭才會失控打人，警訊後將依傷害罪函送法辦。

▼住戶拍下施暴過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）