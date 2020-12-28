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嘉義男發燒搭救護車...居家檢疫妹曾下樓探視　衛生局：檢驗為陰性

▲嘉義縣防疫會議 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣防疫會議。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣28日傳出「民眾發燒搭乘救護車就醫，到院時表示曾與居檢者接觸」，衛生局立即進行了解與處置，呼籲民眾事件未釐清前勿傳達錯誤訊息，另提醒居家檢疫者要遵守居家檢疫規範以免觸法。衛生局也指出，朱姓民眾檢驗結果為陰性，請民眾不要恐慌。

依據中央疫情指揮中心制定「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書」指示：所有入境旅客，若同住者有老年人(≧65 歲)、幼童(≦6 歲)、慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等)，或個人無單獨房間(含衛浴)者，應至防疫旅宿完成居家檢疫。

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衛生局表示，經查證後，送醫朱姓民眾的妹妹12月17日持有72小時內COVID-19檢測陰性報告，由日本入境執行居家檢疫，平時獨自於其自宅家中三樓執行居家檢疫。朱姓民眾送醫時表示，妹妹曾於12月26日戴口罩並保持距離至一樓探望自己。

27日朱姓民眾因心跳加速、發燒於19點30分報案消防局，由119戴送至嘉義某醫院診治後入住加護病房隔離，並採檢檢驗COVID-19，因消防局當日3名執勤人員均有適當防護及病患亦戴口罩，目前健康狀況良好，自主健康管理；後續追蹤朱姓民眾檢驗結果，今日將會同警察局、民政處及衛生所至居家檢疫者家中釐清是否依規落實居檢規範。

衛生局再次呼籲，民眾於居家檢疫期間，勿任意移動檢疫地點，應與民政單位申請異動；倘若有探病需求，應與衛政單位申請探病相關自費檢疫作業，以避免誤觸法規；另在未確認事件事實前，請勿隨意傳達錯誤訊息，以免因傳達錯誤訊息造成民眾恐慌，進而被裁處。

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