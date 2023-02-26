閨蜜揪3人行！妹子「蒙眼嘿咻」…聽1句話竟哭了　網看傻：三觀全毀

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

可以接受這種提議嗎？一名女網友表示，先前和閨蜜抱怨「現任對象」不給力，沒想到對方竟說願意出借砲友，且一直約3P。本來她不打算接受，但某次在酒精催化下就答應了，進行了「蒙眼3P」，結果過程中聽到1句話，讓她忍不住崩潰大哭。文章曝光，不少網友都看傻眼，直呼「三觀全毀」。

原PO在「Dcard」發文表示，日前出去玩的時候，就和閨蜜透露，現任對象很不給力，還開玩笑說「妳什麼時候要幫我介紹？」沒想到對方竟說要把現在的砲友借給她，還稱讚「他是真的很好用欸」。她當下聽到以為閨蜜只是在開玩笑，因此都打哈哈帶過，沒想到對方竟是認真的，在那之後一直提議「要不要3P？」

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由於她和閨蜜砲友都無法接受，因此這件事情一直沒有實行。但某次她和閨蜜喝酒，對方又提起這件事，她在酒精催化下，就回說「你先說服好他（閨蜜砲友）再來說服我，我可能勉強能接受」。未料，閨蜜砲友真的被說動，最後他們就開始「蒙眼3P」，但過程中她不斷笑場，也覺得很尷尬，無法進行下去。

之後閨蜜先離開現場，讓原PO和砲友培養感情，但做到一半，男方突然說「妳真的不覺得這樣很奇怪嗎？」她心中的不安瞬間湧出，隨即崩潰大哭起來，2人都無法跨過心中的坎，於是把衣服穿上，就當作沒事一樣聊天。

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「建議妳遠離這個所謂的姐妹，個人猜測她的原生家庭和她之間可能存在某種問題或危機，但妳幫不了她」、「重點是誰想要3P吧」、「奇怪的是妳姐妹，妳怎麼會跟這種人當朋友的」、「這種事情跟認識的人做超級奇怪」、「這種事玩開來後不怕三觀會越來越歪、越玩越大，最後掰不回來嗎」、「整個三觀全毀欸，到底在幹嘛啊」。