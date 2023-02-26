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快訊／4縣市大雨！今晨9℃吹11級強風　下波變天時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

吹11級強陣風，北北基宜防大雨！中央氣象局觀測，今天（26日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的9度。氣象局提醒，今天持續受到強烈冷氣團影響，周一白天起氣溫逐漸回升，周三晚起東北季風增強。

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今日台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

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氣象局也發布「低溫特報」：

►今上午至晚低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局另發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，今天強烈大陸冷氣團影響，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他地區13到15度，白天北台灣高溫不超過15度，其他地區普遍也只有20度左右，高屏則可以來到22至24度；天氣方面，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區有零星飄雨，其他地區為多雲到晴；此外，中部以北、東北部及東部高山山區道路請慎防結冰或路面濕滑，留意霧淞、結霜現象。

氣象局表示，周一起強烈大陸冷氣團減弱，清晨各地天氣仍寒冷，白天起氣溫逐漸回升；周一至周三降雨減少，剩下東半部及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，周三晚起東北季風逐漸增強，周四至周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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