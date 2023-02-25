9縣市低溫！冷氣團發威今晚下探8℃　太平山有機會下雪

▲受到冷氣團影響，今晨最低溫出現在4：53新北(石門區)10.4度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到冷氣團影響，今晨最低溫出現在4：53新北(石門區)10.4度。氣象局針對9縣市發佈低溫特報。今晚、明晨氣溫最低，部分縣市將會出現8度以下低溫，太平山有機會降雪。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(25、26日)兩天大台北、宜蘭有局部雨，桃園、花東偶有局部短暫雨；北台很冷，其他他區早晚冷；今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下的平地最低氣溫，民眾應注意保暖，農漁業要防寒害。

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▲【橙色燈號(非常寒冷)】新北市、基隆市、臺北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。【黃色燈號(寒冷)】新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局針對新北市、基隆市、臺北市、桃園市、宜蘭縣發佈橙色低溫燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今日各地區平地氣溫：北部8至16度，中部10至21度，南部11至25度，東部10至23度。至於高山是否有降雪的機率？今晚、明晨太平山區(約2000公尺高)氣溫降至零度左右，迎風面還有一些水氣，很接近飄雪的條件；其他3000公尺以上高山，氣溫低於零度、但水氣不足，降雪條件反而不如太平山。

▲左圖：25日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有低雲。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，北海岸、大台北有降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，桃園以北及宜、花局部偶雨，北海岸及大台北東側較明顯。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下週一(27日)至週三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北亦轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。週三晚、週四(2日)東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量略增，北海岸、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區影響很小。週五(3日)水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨。

▼228連假天氣狀況。（圖／翻攝中央氣象局）