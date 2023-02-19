　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

逆溫混合層偏低及濃霧影響　嘉義市啟動空污應變

▲▼ 逆溫混合層偏低及濃霧影響，嘉義市持續啟動空污應變。（圖／嘉義市環保局提供）

▲嘉義市受到逆溫混合層偏低及濃霧影響，啟動空污應變。（圖／嘉義市環保局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市19日清晨因風速弱，逆溫、混合層偏低且有濃霧影響，水平及垂直擴散條件極差，PM2.5滯留累積於雲嘉南地區，空氣品質惡化為「紅害警示」等級，預計今日下半天風速增強、霧氣消散，擴散條件稍改善，但午後漸受境外污染影響，空氣品質仍易不佳，預估以「橘色提醒」~「紅色警示」等級為主，提醒市民朋友留意空氣品質資訊，並做好自身防護措施。

嘉義市政府因應空氣品質不佳持續啟動跨局處應變措施，包括：發布空氣品質警示訊息，提醒做好健康防護、通報前24大公私場所污染防制設備確實操作、要求前30大重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃、通報26家餐飲業者油煙防制設備確實操作、加強車輛管制，執行機車未定檢巡查、柴油車車牌辨識、啟動空拍機稽查取締露天燃燒、加強洗街車道路洗街作業、協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放、協查通報露天燃燒案件及啟動緊急醫療網，通知各急救責任醫院關注COPD或氣喘個案是否增加。

嘉義市政府環境保護局表示，目前時序進入冬末春初、季節交替之際，容易受到風速微弱、濕度高及大氣混合層高度降低等氣候條件影響，導致空氣品質不佳。混合層高度下降就如同鍋蓋罩著，使近地表的污染物不易向上擴散，污染物濃度就會不斷地累積，夏天混合層可達1500公尺以上，而今(19)日混合層預估僅150公尺。另今日夜間至20日將受境外污染影響，尤以20日上半天空氣品質惡化較嚴重，預估以「紅色警示」等級為主，21日漸緩解至「普通」~「橘色提醒」等級。該局提醒市民朋友，於秋冬空品不良季節請隨時留意最新空氣品質資訊，加強自我防護措施，以維護健康。

ET快訊
獨／防A1車禍！警長衝急診「拜託」全力救人　醫傻眼問：是家屬
全球最有錢小孩是她！　身價高達1320億
陳零九才脫口「買房登記她名下」　突分手呼呼：承受很多壓力！
星巴克連2天推「買一送一」！　緩解只休一天的鬱卒
快訊／陳零九宣布分手10年女友！　全黑圖吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

逆溫混合層偏低及濃霧影響　嘉義市啟動空污應變

普法道濟寺濟公活佛誕辰　黃偉哲虔誠祝壽祈求國泰平安風調雨順

嘉義市3／1減壓供水　市府機關、學校公部門成立「抗旱專區」

守護偏鄉弱勢　台南修繕志工替火災戶修復家園

嘉義市「「全國第一」　調降公立幼兒園新招生班級師生比

重視高齡及失智長者照護及創新　嘉灣榮院獲國家生技醫療品質認證

屏東9旬翁騎單車蹓躂忘了回家路　女警守護等家屬接回

桃園山區突狂風大作！路樹橫倒砸車　警鋸樹排除障礙

里港警分局原鄉宣講　提升長輩用路安全+反詐騙預防

臺語百年歌曲音樂會還有一場　國寶級歌后「桃花鄉」揭序千人聆聽

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

日語會這幾句就無敵！ 「語氣、表情」是精髓

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

武陵農場3km櫻花海！　空拍壯觀畫面超粉一片

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

逆溫混合層偏低及濃霧影響　嘉義市啟動空污應變

普法道濟寺濟公活佛誕辰　黃偉哲虔誠祝壽祈求國泰平安風調雨順

嘉義市3／1減壓供水　市府機關、學校公部門成立「抗旱專區」

守護偏鄉弱勢　台南修繕志工替火災戶修復家園

嘉義市「「全國第一」　調降公立幼兒園新招生班級師生比

重視高齡及失智長者照護及創新　嘉灣榮院獲國家生技醫療品質認證

屏東9旬翁騎單車蹓躂忘了回家路　女警守護等家屬接回

桃園山區突狂風大作！路樹橫倒砸車　警鋸樹排除障礙

里港警分局原鄉宣講　提升長輩用路安全+反詐騙預防

臺語百年歌曲音樂會還有一場　國寶級歌后「桃花鄉」揭序千人聆聽

陽明山人間仙境！最新「紫明溪步道」聽潺潺流水　還能泡野溪溫泉

2023花在彰化！寵物認養專車「成功送養31隻浪犬」　創歷年新高

曾仁和傷退經典賽　曾豪駒有話對子弟兵說

女駕駛看到黃燈急停！遭後方轎車一碰　飛上分隔島撞電桿

烈嶼鄉民宅大火！　大金消防跨海支援「37分急滅火」

他稱藍營「大局條款」是「徐巧芯條款」　引本尊親回：傷芯泰平洋

球員賦權時代 「賣我」當道　KD談附加價值：美事一樁

忙到昏天黑地嗎？4個居家芳療小物　來場「放鬆心情」的儀式感

男友突和朋友借5萬！才知他砸錢「包養小三」　勤儉妹悲嘆：好諷刺

減肥不敢吃油！營養師驚吐「一堆人餐餐水煮」　6大後果曝光

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

快儲水！「高雄3區」停水23小時

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

台中最長溜滑梯改礫石鋪面　民代砲轟

首宗國民法官審理律師名單曝

男偷茶遭南警查獲送辦

林明溱父子宣布不參選2024立委

林明溱父子不選2024立委　蔡培慧狠酸

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

台南修繕志工替火災戶修復家園

陸男來台被電死獲國賠　高市府將上訴

新竹縣中小學運動會開幕　雙金傳聖火

竹市升級全口活動假牙補助

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

桃園山區突狂風大作！路樹橫倒砸車

更多熱門

相關新聞

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

為提升平價教保服務品質，嘉義市政府從112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班的師生比為1:12，並逐年調降以提升幼兒園教學品質，讓幼兒有更好的學習環境。

快訊／氣象局23:00發布濃霧特報

快訊／氣象局23:00發布濃霧特報

即／氣象局發布濃霧特報！3縣市能見度不足200公尺

即／氣象局發布濃霧特報！3縣市能見度不足200公尺

嘉市府化學藥劑搭平腹小蜂防治荔枝椿象

嘉市府化學藥劑搭平腹小蜂防治荔枝椿象

全嘉在藝起2.0系列活動展現藝文軟實力

全嘉在藝起2.0系列活動展現藝文軟實力

關鍵字：

逆溫混合層偏低濃霧嘉義市空污應變

讀者迴響

熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

趕路中！玄天上帝邀進宮　白沙屯媽祖做出決定

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

快訊／陳零九宣布分手10年女友！

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

人氣樂團吉他手涉性侵團員女友！…被控「趁她斷片硬上」

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

「勇腳伯」進香落單　貨車司機1舉動超感人

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

更多

最夯影音

更多
搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌
《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面