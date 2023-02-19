逆溫混合層偏低及濃霧影響　嘉義市啟動空污應變

▲嘉義市受到逆溫混合層偏低及濃霧影響，啟動空污應變。（圖／嘉義市環保局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市19日清晨因風速弱，逆溫、混合層偏低且有濃霧影響，水平及垂直擴散條件極差，PM2.5滯留累積於雲嘉南地區，空氣品質惡化為「紅害警示」等級，預計今日下半天風速增強、霧氣消散，擴散條件稍改善，但午後漸受境外污染影響，空氣品質仍易不佳，預估以「橘色提醒」~「紅色警示」等級為主，提醒市民朋友留意空氣品質資訊，並做好自身防護措施。

嘉義市政府因應空氣品質不佳持續啟動跨局處應變措施，包括：發布空氣品質警示訊息，提醒做好健康防護、通報前24大公私場所污染防制設備確實操作、要求前30大重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃、通報26家餐飲業者油煙防制設備確實操作、加強車輛管制，執行機車未定檢巡查、柴油車車牌辨識、啟動空拍機稽查取締露天燃燒、加強洗街車道路洗街作業、協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放、協查通報露天燃燒案件及啟動緊急醫療網，通知各急救責任醫院關注COPD或氣喘個案是否增加。

嘉義市政府環境保護局表示，目前時序進入冬末春初、季節交替之際，容易受到風速微弱、濕度高及大氣混合層高度降低等氣候條件影響，導致空氣品質不佳。混合層高度下降就如同鍋蓋罩著，使近地表的污染物不易向上擴散，污染物濃度就會不斷地累積，夏天混合層可達1500公尺以上，而今(19)日混合層預估僅150公尺。另今日夜間至20日將受境外污染影響，尤以20日上半天空氣品質惡化較嚴重，預估以「紅色警示」等級為主，21日漸緩解至「普通」~「橘色提醒」等級。該局提醒市民朋友，於秋冬空品不良季節請隨時留意最新空氣品質資訊，加強自我防護措施，以維護健康。