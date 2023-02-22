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交通月票政策獨漏雲嘉嘉南　嘉義市籲公共運輸平權補助因地制宜

▲▼ 交通月票政策獨漏雲嘉嘉南生活圈黃敏惠市長：公共運輸平權 補助要因地制宜 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 交通月票政策獨漏雲嘉嘉南生活圈 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部提出「中央促進公共運輸使用方案」，納入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」補助經費項目，其中包括「公共運輸月票補助方案」，擬爭取三年二百億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏三個生活圈推動交通月票，卻忽視雲嘉嘉生活圈的需求，嘉義市長黃敏惠沈重表示，中央長期以來忽視雲嘉嘉，甚至北台南地區的發展，這片共同生活圈中不僅交通硬體建設缺乏，連相關補助也直接忽略，對雲嘉嘉南地區的民眾十分不公平。

▲▼ 交通月票政策獨漏雲嘉嘉南生活圈黃敏惠市長：公共運輸平權 補助要因地制宜 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，中央的政策應該要周延，也要與地方政府溝通，對於國民更不能因區域不同或交通發展落差而有差別待遇。尤其區域公共運輸系統的發展，長期以來南北就存在差異，縣市與六都之間更有極大的落差。雲嘉嘉南更是一直處於「公共運輸不平權」的困境。為鼓勵民眾使用大眾運輸工具，中央在補助方案就不能齊頭式平等，應該要因地制宜才是。

黃敏惠市長指出，交通建設對地方的發展十分重要，正所謂「要致富，先開路」，尤其雲林、嘉義及北台南地區的大眾交通運輪系統不像台北等大都會地區密集發展，更需中央因地制宜挹注資源，以提升雲嘉嘉南整體區域的發展。黃敏惠市長表示已責成市府交通處要立即研擬方案，主動為民衆爭取交通權益，待與區域縣市協商後，立即向交通部提案申請。

黃敏惠市長進一步強調，交通建設中央除了經費補助等軟體措施外，硬體建設也應同等重視，這也是為什麼嘉義市一直疾呼中央要儘速推動高鐵嘉義站的聯外輕軌建設，因為這不僅是嘉義市聯外交通問題，更是關係到嘉義縣市未來的繁榮與發展。尤其綜觀高鐵全台各站都有聯外軌道建設，唯獨嘉義站中央當年協調先以全台第一條BRT替代，俟運量培養足夠後再行興建輕軌。然而，時至今日BRT運量已飽和，中央在輕軌用地及相關規劃均已具備下，卻遲遲不動作，地方民意沸騰，籲請中央加速兌現承諾，早日實現高鐵嘉義站聯外輕軌建設。

嘉義市政府交通處長鄭君健表示，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，改變民眾使用私人運具的習慣，不僅有助於紓解都會交通壓力，更是城市永續發展重要的一環，交通處已將電動公車、YouBike2.0租賃系統，以及跨縣市公共運輸納入規劃，衡量嘉義市周邊生活圈的需求，將與雲林縣、嘉義縣、台南市聯合提案積極爭取。

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