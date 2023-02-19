嘉義市「「全國第一」　調降公立幼兒園新招生班級師生比

▲嘉義市率先自112學年度起公立幼兒園新招生班級調降師生比 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升平價教保服務品質，嘉義市政府從112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班的師生比為1:12，並逐年調降以提升幼兒園教學品質，讓幼兒有更好的學習環境。

依現行幼兒教育及照顧法規定，招收二歲以上至未滿三歲幼兒之班級，每班招收幼兒八人以下者，應置教保服務人員一人，九人以上者，應置教保服務人員二人；招收三歲以上至入國民小學前幼兒之班級，每班招收幼兒十五人以下者，應置教保服務人員一人，十六人以上者，應置教保服務人員二人。也就是現行的幼幼班師生比為1:8，小班、中班及大班師生比為1:15。

嘉義市市長黃敏惠表示，為了提升嘉義市的幼教教保品質，也讓幼兒能受到更好的照顧，嘉義市公幼率先調降師生比，從112學年度起新招生的幼幼班，每班招收幼兒六人以下者，置教保服務人員一人，七人以上者，置教保服務人員二人；新招生的小班每班招收幼兒十二人以下者，置教保服務人員一人，十三人以上者，置教保服務人員二人；也就是幼幼班的師生比調降至1:6，小班的師生比調降為1:12。

教育處林立生處長表示，嘉義市雖然從112學年度起開始調降公幼新招生班級的師生比，但為了保障目前就讀幼兒的權利，其他班級仍依目前幼照法的規定配置教保服務人員，後續也將會逐年調降師生比，優化整體幼教環境。