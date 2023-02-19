　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市「「全國第一」　調降公立幼兒園新招生班級師生比

▲▼ 「全國第一」 嘉義市率先自112學年度起公立幼兒園新招生班級調降師生比 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市率先自112學年度起公立幼兒園新招生班級調降師生比 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升平價教保服務品質，嘉義市政府從112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班的師生比為1:12，並逐年調降以提升幼兒園教學品質，讓幼兒有更好的學習環境。

▲▼ 「全國第一」 嘉義市率先自112學年度起公立幼兒園新招生班級調降師生比 。（圖／嘉義市政府提供）

依現行幼兒教育及照顧法規定，招收二歲以上至未滿三歲幼兒之班級，每班招收幼兒八人以下者，應置教保服務人員一人，九人以上者，應置教保服務人員二人；招收三歲以上至入國民小學前幼兒之班級，每班招收幼兒十五人以下者，應置教保服務人員一人，十六人以上者，應置教保服務人員二人。也就是現行的幼幼班師生比為1:8，小班、中班及大班師生比為1:15。

▲▼ 「全國第一」 嘉義市率先自112學年度起公立幼兒園新招生班級調降師生比 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市市長黃敏惠表示，為了提升嘉義市的幼教教保品質，也讓幼兒能受到更好的照顧，嘉義市公幼率先調降師生比，從112學年度起新招生的幼幼班，每班招收幼兒六人以下者，置教保服務人員一人，七人以上者，置教保服務人員二人；新招生的小班每班招收幼兒十二人以下者，置教保服務人員一人，十三人以上者，置教保服務人員二人；也就是幼幼班的師生比調降至1:6，小班的師生比調降為1:12。

▲▼ 「全國第一」 嘉義市率先自112學年度起公立幼兒園新招生班級調降師生比 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長表示，嘉義市雖然從112學年度起開始調降公幼新招生班級的師生比，但為了保障目前就讀幼兒的權利，其他班級仍依目前幼照法的規定配置教保服務人員，後續也將會逐年調降師生比，優化整體幼教環境。

▲▼ 「全國第一」 嘉義市率先自112學年度起公立幼兒園新招生班級調降師生比 。（圖／嘉義市政府提供）

ET快訊
三星急借4800億強化半導體　台灣工程師看一照片很安心
快訊／史上首見！　NBA發展聯盟小將奪扣籃大賽冠軍
大賣場、超商口罩明起解禁！　員工仍要全程佩戴
有錢人瘋搶「黃金護照」！　諮詢量暴增447％
獨／抓到了！散佈陸軍情侶私密片　身份曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

普法道濟寺濟公活佛誕辰　黃偉哲虔誠祝壽祈求國泰平安風調雨順

嘉義市3／1減壓供水　市府機關、學校公部門成立「抗旱專區」

守護偏鄉弱勢　台南修繕志工替火災戶修復家園

嘉義市「「全國第一」　調降公立幼兒園新招生班級師生比

重視高齡及失智長者照護及創新　嘉灣榮院獲國家生技醫療品質認證

屏東9旬翁騎單車蹓躂忘了回家路　女警守護等家屬接回

桃園山區突狂風大作！路樹橫倒砸車　警鋸樹排除障礙

里港警分局原鄉宣講　提升長輩用路安全+反詐騙預防

臺語百年歌曲音樂會還有一場　國寶級歌后「桃花鄉」揭序千人聆聽

嘉義高中百年校慶暖身首發　傑出校友沈正哲醫師返校獻唱　

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

日語會這幾句就無敵！ 「語氣、表情」是精髓

武陵農場3km櫻花海！　空拍壯觀畫面超粉一片

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

普法道濟寺濟公活佛誕辰　黃偉哲虔誠祝壽祈求國泰平安風調雨順

嘉義市3／1減壓供水　市府機關、學校公部門成立「抗旱專區」

守護偏鄉弱勢　台南修繕志工替火災戶修復家園

嘉義市「「全國第一」　調降公立幼兒園新招生班級師生比

重視高齡及失智長者照護及創新　嘉灣榮院獲國家生技醫療品質認證

屏東9旬翁騎單車蹓躂忘了回家路　女警守護等家屬接回

桃園山區突狂風大作！路樹橫倒砸車　警鋸樹排除障礙

里港警分局原鄉宣講　提升長輩用路安全+反詐騙預防

臺語百年歌曲音樂會還有一場　國寶級歌后「桃花鄉」揭序千人聆聽

嘉義高中百年校慶暖身首發　傑出校友沈正哲醫師返校獻唱　

普法道濟寺濟公活佛誕辰　黃偉哲虔誠祝壽祈求國泰平安風調雨順

孕妻出血求救！桃警鳴笛開道　5分鐘送達醫院母子均安

王毅稱台獨想改變現狀　陸委會：台海現狀是「兩岸互不隸屬」

頭牙拜土地公開運招財 命理師授發財水「這樣用」才帶財

拉麵控請收！博多車站拉麵一條街12家名店任選　這間醬油拉麵特強

美光給大包資遣費超爽？他曝「1部門」被裁員就GG：沒技能可帶出來

鄧愷威隊內賽狀況相當好　已敲定投球限制

「球哥」膝傷歸隊遙遙無期　公牛爬進附加賽仍存疑

星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒

南投運鈔車保全竊200萬「先買中古車」　赤腳狼狽落網影片曝

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

快儲水！「高雄3區」停水23小時

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

台中最長溜滑梯改礫石鋪面　民代砲轟

男偷茶遭南警查獲送辦

首宗國民法官審理律師名單曝

林明溱父子不選2024立委　蔡培慧狠酸

新竹縣中小學運動會開幕　雙金傳聖火

陸男來台被電死獲國賠　高市府將上訴

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

桃園山區突狂風大作！路樹橫倒砸車

林明溱父子宣布不參選2024立委

南警白河警分局後壁分駐所所長交接

還有一場！　臺語百年歌曲音樂會千人聆聽

南消一大隊結合榮剛材料辦演練

更多熱門

相關新聞

嘉市府化學藥劑搭平腹小蜂防治荔枝椿象

嘉市府化學藥劑搭平腹小蜂防治荔枝椿象

荔枝椿象除了會造成荔枝及龍眼減產以外，還會噴發防禦性的臭液，造成皮膚灼傷或潰爛。越冬後的荔枝椿象對化學藥劑較為敏感，活動力較差且尚未產卵，此時為最佳防治時機。

全嘉在藝起2.0系列活動展現藝文軟實力

全嘉在藝起2.0系列活動展現藝文軟實力

嘉義市情人約會秘境大公開

嘉義市情人約會秘境大公開

牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　多包卻不行

牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　多包卻不行

嘉義市旅宿業管理輔導績效　非六都唯一特優

嘉義市旅宿業管理輔導績效　非六都唯一特優

關鍵字：

嘉義市幼兒園師生比

讀者迴響

熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

趕路中！玄天上帝邀進宮　白沙屯媽祖做出決定

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

人氣樂團吉他手涉性侵團員女友！…被控「趁她斷片硬上」

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

南投5.0地震離921震央僅17公里　民驚有地鳴

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

「勇腳伯」進香落單　貨車司機1舉動超感人

更多

最夯影音

更多
搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌
《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面