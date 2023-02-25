228連假國道機動服務站推「大小紅班馬」　大小朋友都搶拍！

▲今天是228連續四天假期首日，國道警察推出機動服務站，圖為中壢服務站的國一警方推出「大小紅班馬」服務，讓大人休息、小孩玩小紅斑馬，讓不少大小朋友都搶著拍照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今天是228連假首日，國道警察局體貼用路人特別在於「中壢、泰安、新營、清水、蘇澳」等服務區設有「機動服務站」，受理報案、急難救助等服務，還額外提供大小紅斑馬電動車服務，小孩可免費乘坐訂製小紅斑馬，讓大人小孩都搶著拍照；國道一隊指出，駕駛人如感疲勞可進入服務區休息舒展身心，勿因疲勞駕駛造成危險。

▲今天是228連續四天假期首日，國道警察推出機動服務站、受理報案與交通安全宣導等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方指出，228連假首日交通流量非常大，上國道後需特別注意交通安全，上路前務必做好車輛維護，以避免行駛國道上發生車輛故障等突發狀況，建議行前做好包括檢查引擎、輪胎、煞車等系統，如有問題應先進行維修保養，以確保行車安全。倘若行駛中發現車輛有異狀，一定要先停靠路肩、避車彎，切勿停在車道上，才能避免危險發生。

▲今天是228連續四天假期首日，國道警察推出機動服務站，其中「大小紅班馬」服務，可讓大人休息、小孩體驗小紅斑馬電動車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方表示，駕駛人如感疲勞可進入服務區休息舒展身心，勿因疲勞駕駛造成危險，國道警察局為便利用路人，連假期間於「中壢、泰安、新營、清水、蘇澳」等五個服務區設有「機動服務站」，受理報案、急難救助、事故處理、交通安全與犯罪預防宣導；此外，機動服務站還特別提供可愛的紅斑馬電動車，可讓小朋友體驗，歡迎小朋友與父母合影留念，讓返鄉或出遊民眾安心、安全的美好旅程。

國道警方強調，連假期間若於國道上發生交通事故，若車損輕微尚能行駛且無人傷亡事故，可盡速拍照蒐證後移置到安全處所，或直接到國道各分隊報案，員警會製作交通事故筆錄、蒐證各車損照片資料成案，日後保險公司有理賠需求即可查詢，不會影響保險理賠。高速公路較一般道路危險，為避免二次事故造成嚴重傷亡，籲請輕微事故當事人儘速移置安全處所，掌握人沒事、快拍照、速移車等原則處理，避免二次事故，也可降低後方車流回堵。