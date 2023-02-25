桃園「奇蹟女孩」罹癌截肢二度復發　學測54級分可望錄取台大

▲桃園市新興高中「奇蹟女孩」蔣瑮渂罹癌期間經常赴醫院復健，勇於面對癌症勵志故事令人感動。（圖／新興高中提供）

記者沈繼昌／桃園報導

今年學測放榜，桃園市有10人獲得60分滿級分，新興高中今年有2人獲得滿級分，包括黃世寬、劉凝2人，另外還有一位最特別的蔣瑮渂同學，副總校長林繼生指出，蔣患有罕見癌症「軟組織惡性腫瘤」，高一暑假發現罹癌，2度復發甚至還將右腳截肢，但她樂觀積極對抗病魔仍不忘兼顧學業，今年學測拚出54級高分，可望錄取台大，未來希望能朝生物科技方向發展，希望能對罹癌患者有所幫助。

蔣瑮渂的母親早逝，父親則經常出外工作，主要由姑姑等家人協助照顧。蔣瑮渂於2年前12月癌症復發，不得不將右腳截肢，去年9月病情再度惡化，發現癌症有轉移到手臂跡象，進開刀房前2小時，醫師卻發現癌細胞縮小，可以不必動刀，直呼奇蹟降臨，因此蔣瑮渂有了「奇蹟女孩」的稱呼。

其導師陳冠如也直呼，蔣瑮渂是她見過最樂觀的癌症患者，癌症不斷在她身上復發轉移甚至被截肢，但她從不放棄任何希望，希望透過她的勵志故事能激勵其他罹癌患者。這次學測考出54級分，有機會錄取台大；蔣瑮渂則感謝師長同學幫助她很多，「奇蹟真的有發生在我身上！」，未來期望能在生化科技領域發展，研究癌症新藥來幫助更多癌症患者。

▲桃園市新興高中今年學測成績亮眼，有2人獲得60分滿級分，包括黃世寬（左二）與劉凝（右一）2人，蔣瑮渂（左一）則是罹癌二度復發，學測拚出54高分，副總校長林繼生為3人加油打氣。（圖／新興高中提供）

新興高中今年學測再創佳績，4科60滿級分有2人、54級分以上39人。其中劉凝同學60獲得滿級分，畢業於新興高中附設國中部，三年前以國中會考5 A++最佳成績選擇直升新興高中部，曾經參加教育部舉辦的學科測驗榮獲生物科佳作，今年學測更考出滿級分的佳績；劉凝從國中就立志當醫生回饋社會，在高中接觸多元實作課程後，更加堅定要朝著能造福人群的科學領域邁進。

▲桃園市新興高中今年學測成績亮眼，副總校長林繼生為成績優異同學加油打氣。（圖／新興高中提供）



另一位獲得60分滿級分的黃世寬也是新興高中國中部直升新興高中學生，他的父親是衛生所所長，疫情期間擔任防疫尖兵，協助維護市民健康。黃世寬在父親耳濡目染下，從小就希望成為和父親一樣的仁醫，故以醫學系作為目標。

新興高中今年最特別的是「奇蹟女孩」蔣瑮渂，高一暑假時發現罹患罕見癌症「軟組織惡性腫瘤」，治療期間2度復發甚至還將右腳截肢，標靶治療期間還想辦法自學，療程過後毅然決定重返校園後上課，從高二開始讀起，每天都是上完學才去復健，沒有因罹癌荒廢學業，這次學測拚出54級分的好成績。