新生兒黃疸若超過2周未消退　醫師：可能膽汁鬱積應速就醫

▲新生兒黃疸若遲不消退，醫師提醒可能是膽汁鬱積症。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者高堂堯／南投報導

新生兒若因為黃疸需住院進行照光治療時，許多新手爸媽往往會不捨落淚；醫師指出，其實新生兒黃疸相當常見，家長們不必太過焦慮擔憂，不過若超過兩週，或是排便持續呈現灰白色時，有可能是「膽汁鬱積症」，建議儘早就醫診療。

目前支援衛福部南投醫院的三軍總醫院小兒科醫師江哲銘指出，黃疸主因是新生兒紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成的，表現的症狀為皮膚變黃，每位新生兒都會經歷這個過程，然後慢慢消退；黃疸的膽紅素亦具有抗氧化作用的物質，因此適當的膽紅素濃度對新生兒是有益處的。

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江哲銘表示，造成新生兒黃疸原因很多，若2周左右可自然消退，多為生理性黃疸，若膽紅素數值達照光標準，會建議住院接受照光治療；一旦紅血球破壞過多，或膽紅素處理及排泄機制出問題，有可能產生病理性黃疸情形，若時間超過兩周，或大便持續呈現灰白色，得評估寶寶是否有延遲性黃疸問題，應儘早找尋求兒科醫師診治是否為膽汁鬱積症。

▲▼三軍總醫院小兒科醫師江哲銘看診示意圖，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

江哲銘說，依照兒科醫學會專家共識，評估新生兒延長性黃疸是否為肝膽疾病，除追蹤大便顏色，建議需抽血檢測膽紅素數值，以便進一步確診與治療；新生兒膽汁鬱積有很多原因需要列入鑑別診斷，包含膽道閉鎖、新生兒肝炎、膽道囊腫、阿拉吉歐症候群（Alagille syndrome）、先天性代謝疾患等，皆為可能的臨床診斷。

江哲銘以膽道閉鎖為例，指父母可在兒童健康手冊看到相關說明，據研究統計，此病症於60天內診斷並接受葛西手術後，膽汁順利排出的機會較高、預後較好；台灣每20萬新生兒中，約30至40人會罹患膽道閉鎖的狀況，後續有可能進展成肝硬化，甚至需換肝，目前在台灣已被歸類為罕病，病因可能是產前感染、胚胎發育異常或其他因素引起，造成嬰兒膽道不通、膽汁持續鬱積。

江哲銘提醒新生兒家長除觀察寶寶的吃、喝、活動力，仍應對照兒童手冊中的大便卡，若有持續型的黃疸或大便顏色異常，應至門診請兒科醫師協助評估或轉介諮詢。