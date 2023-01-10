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年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲2022年只有13.8萬名虎寶寶出生。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣2022年僅有13萬8986名「虎寶寶」誕生，再創下史上新低。事實上，台大國發所教授薛承泰曾表示，年輕人不婚不生，恐讓生育率持續下降。就連網紅「小哥哥艾理」也精闢分析5個有感關鍵「鬼才想生」，引發網友直呼太中肯了。

內政部今（10）日公布人口調查數據，顯示去年生數為13萬8986人、死亡數為20萬7230人，兩者的比例差異逐年擴大，其中大家最關注的出生率部分，去年（虎年）比2021年又減少1萬4834名新生兒，年減9.6%，創下史上最低出生人數。

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回顧上一輪虎年是2010年，當年有16.6萬虎寶寶誕生。根據《聯合新聞網》報導，台大國發所教授薛承泰指出，影響生育率的關鍵原因就是「態度和觀念、經濟、傳統文化」，台灣人大多是先婚後生，因此結婚人數也會影響寶寶的出生數，還有2022年為虎年，通常生育率會更低。

面對台灣進入「生不如死」的世代，許多網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下感慨直呼，「現在的薪水養得起自己就該阿彌陀佛了」、「高房價+高物價沒人敢生」、「生養不起、也死不起」、「房價、教育都負擔不了，不要說年輕人不敢生，生了以後，孩子求學補習養得有多痛苦呀」、「從確定懷孕到前幾個禮拜小孩出生 ，已花了1X萬（不包含月中）」、「現在生小孩吃虧，職場上也吃虧」。

留言串中，擁有60.9萬訂閱的YouTuber「小哥哥艾理」的論點引發最多人按讚認同，「高房價、物價通膨嚴重、薪水又低、年輕人看不見未來、資源永遠掌握在少數人手上，鬼才想生！」一名媽媽則哀號，「我都想把小孩塞回去肚子裡，現在養孩不易」。

▼小哥哥艾理精闢分析。（圖／翻攝ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／翻攝ETtoday新聞雲）

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