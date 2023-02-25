　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

▲▼統聯客運,國道客運,轉運站。（圖／公路總局台北區監理所）

▲統聯客運3月6日起分兩階段調整票價。（圖／公路總局台北區監理所）

記者李姿慧／台北報導

統聯客運3月6日起兩階段調漲29條路線5元到20元，台北客運、三重客運、桃園客運2月13日4路線也已調漲，國光客運盤點檢討中，相關票價調整都在核定票價上限內，不過許多通勤短途國道路線票價早已到上限，客運公會全聯會著手檢討18項成本，打算申請調漲核定運價上限，目前委託學術單位評估，預計6月出爐。

物價飆漲，基本工資調漲也帶動人事成本逐年攀升，加上駕駛長年缺員，讓客運業經營陷入困境，但在票價削價競爭、凍漲，以及高鐵、台鐵搶客夾殺等困境下，長達3年疫情更重擊客運產業，砍班後駕駛收入減少，加上雙北公車獲補貼替駕駛加薪，讓國道客運人才流失加劇，要改善缺工問題，提高薪資和福利才能吸引人才留任，國道客運因此掀起一波調漲潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

繼2月13日台北客運、桃園客運、三重客運分別營運的4條國道客運路線調漲約3%到9.2%後，統聯客運也跟進調整，3月6日起調整10條國道客運路線，4月7日第二波將有19條路線也調漲，國光客運也已著手盤點檢討中。

不過目前調整的都是票價還未賣到政府核定運價上限、長年推優惠的國道路線，但有更多通勤短途國道路線票價早已到頂，已在核定票價上限，雖成本飆漲，卻無法調漲票價。業者撐不住，將透過公會向公路總局申請檢討18項成本，調漲核定票價上限，根據客運業者內部自行評估，漲幅至少約1成，該案正由公會檢討中，結果尚未出爐。

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲國道客運面臨18項成本和核定運價上限檢討。（資料圖／國光客運）

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，國道客運核定費率自95年以來到現在已17年沒有調整運價，受到疫情影響，加上高鐵讓客運中長途運量長年大幅下降，客運業者為鼓勵民眾搭乘，不敢賣到票價上限，還推出優惠，希望多載一個旅客就減少一點虧損，造成經營上相當困難。

謝界田指出，客運業缺駕駛情況嚴重，主要是工時長，加上運量無法提升，業者無法提供更高薪資，導致人力流失；另外通勤路線以基隆到台北為例，票價早已賣到核定上限，逐年增加成本無法反應，僅能自行吸收；此外，桃園到台北客運核定票價76元，但台鐵20多年沒調票價僅66元，基隆到台北卻相反，票價比火車票貴，因此相關票價結構都有檢討空間，不但要檢討18項成本和物價指數外，地區特性也要考慮進去。

謝界田說，公會將委託運輸協會等學術單位，協助研究合理的18項成本以及運價，並蒐集國外提高公共運輸客量案例，配合未來政府推動的通勤月票和北北基桃1200月票，提出建議方案，預估3到4個月內完成，推估6月報告將可出爐。

ET快訊
快訊／碎屍名媛　前夫落網了
名媛碎屍「富二代老公出手復仇」！前夫打來哭說1句話　一聽心涼
香港10年3件碎屍案！兒子「肢解爸媽」、模特兒身首異處
連3起車禍回堵最長7公里！　下半天「國道5大地雷」曝
《魷魚2》導演證實：面具男回歸　殺人機器是「她男友」
拿到「富邦好市多卡」但額度好低　銀行主管曝5大潛在原因
超車0056！股民逼近90萬大關　奪「人氣ETF」寶座

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

他裝睡「偷看女友素顏」根本換臉！交往4年怒求償400萬

快訊／新冠累積確診破千萬！今本土+13281、增53死

醫院採購困難藥品「比對無影響」　健保藥價調整維持3／1公布

俄烏戰爭1年了⋯8成少年靠菸癮、藥物紓壓　兒童出現暴力復仇傾向

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

來台自由行給5千元！衝刺600萬國際旅客　交長：最快4月中上路

「生到兒子為止！」人妻不甩婆婆…生2女兒就封肚　私下見1幕傻了

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

他裝睡「偷看女友素顏」根本換臉！交往4年怒求償400萬

快訊／新冠累積確診破千萬！今本土+13281、增53死

醫院採購困難藥品「比對無影響」　健保藥價調整維持3／1公布

俄烏戰爭1年了⋯8成少年靠菸癮、藥物紓壓　兒童出現暴力復仇傾向

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

來台自由行給5千元！衝刺600萬國際旅客　交長：最快4月中上路

「生到兒子為止！」人妻不甩婆婆…生2女兒就封肚　私下見1幕傻了

宜蘭最新「凱渡廣場酒店」3／10開！在陸上遊輪看海入眠　享海景溫泉

飛北京「沒帶護照」傻問：為何要？張文綺、蔡允潔被爆誇張行徑 小S也傻眼

她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

名媛分屍案「前夫落網」了！　碼頭搭船潛逃前「被警方攔截」

名媛遭分屍煮湯「頭不見了」　監視器拍到「壯男扛大箱子」上車！

彰化親子踏青！有療癒花卉玻璃屋　戶外打造溜滑梯沙池嗨玩一整天

綠批林明溱訪中84次...簡直「中國導遊」　藍駁：農產品銷售破億

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

7歲柔道童遭活活摔死！惡教練上訴堅不認錯　二審仍判9年

台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

生活熱門新聞

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

她曝好市多地毯超狂新用途　釣出一堆同好

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

AI生成「天菜正妹」寫真曝光　網暈爆：小模要失業了

網美嘗試女女野砲　竟衝全聯買「這根」

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

陸人放乖乖「求別當機」　卻吃了它

麥當勞都無勁敵？網推爆「這1家」：等它擴店就知道

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

難搞星座排行　TOP1龜毛又雙標

更多熱門

相關新聞

29條國道客運路線調漲「5到20元」　王國材：尊重核定範圍內調整

29條國道客運路線調漲「5到20元」　王國材：尊重核定範圍內調整

擋不住成本飆漲，統聯客運今凌晨公告兩階段調整票價，3月6日起10條國道客運率先調漲，4月7日起第二波19條國道客運也跟進漲，將貴5元到20元不等，漲幅1%~8%。交通部長王國材今受訪時表示，國道客運漲價在核定票價範圍內，尊重客運調整空間。

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

228連假期公共運輸轉乘優惠

228連假期公共運輸轉乘優惠

228連假搭車有優惠！87條國道客運8.5折　「還有近9成空位可搶」

228連假搭車有優惠！87條國道客運8.5折　「還有近9成空位可搶」

關鍵字：

國道客運運價18項成本公會全聯會謝界田

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面