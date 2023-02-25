國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

▲統聯客運3月6日起分兩階段調整票價。（圖／公路總局台北區監理所）

記者李姿慧／台北報導

統聯客運3月6日起兩階段調漲29條路線5元到20元，台北客運、三重客運、桃園客運2月13日4路線也已調漲，國光客運盤點檢討中，相關票價調整都在核定票價上限內，不過許多通勤短途國道路線票價早已到上限，客運公會全聯會著手檢討18項成本，打算申請調漲核定運價上限，目前委託學術單位評估，預計6月出爐。

物價飆漲，基本工資調漲也帶動人事成本逐年攀升，加上駕駛長年缺員，讓客運業經營陷入困境，但在票價削價競爭、凍漲，以及高鐵、台鐵搶客夾殺等困境下，長達3年疫情更重擊客運產業，砍班後駕駛收入減少，加上雙北公車獲補貼替駕駛加薪，讓國道客運人才流失加劇，要改善缺工問題，提高薪資和福利才能吸引人才留任，國道客運因此掀起一波調漲潮。

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繼2月13日台北客運、桃園客運、三重客運分別營運的4條國道客運路線調漲約3%到9.2%後，統聯客運也跟進調整，3月6日起調整10條國道客運路線，4月7日第二波將有19條路線也調漲，國光客運也已著手盤點檢討中。

不過目前調整的都是票價還未賣到政府核定運價上限、長年推優惠的國道路線，但有更多通勤短途國道路線票價早已到頂，已在核定票價上限，雖成本飆漲，卻無法調漲票價。業者撐不住，將透過公會向公路總局申請檢討18項成本，調漲核定票價上限，根據客運業者內部自行評估，漲幅至少約1成，該案正由公會檢討中，結果尚未出爐。

▲國道客運面臨18項成本和核定運價上限檢討。（資料圖／國光客運）

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，國道客運核定費率自95年以來到現在已17年沒有調整運價，受到疫情影響，加上高鐵讓客運中長途運量長年大幅下降，客運業者為鼓勵民眾搭乘，不敢賣到票價上限，還推出優惠，希望多載一個旅客就減少一點虧損，造成經營上相當困難。

謝界田指出，客運業缺駕駛情況嚴重，主要是工時長，加上運量無法提升，業者無法提供更高薪資，導致人力流失；另外通勤路線以基隆到台北為例，票價早已賣到核定上限，逐年增加成本無法反應，僅能自行吸收；此外，桃園到台北客運核定票價76元，但台鐵20多年沒調票價僅66元，基隆到台北卻相反，票價比火車票貴，因此相關票價結構都有檢討空間，不但要檢討18項成本和物價指數外，地區特性也要考慮進去。

謝界田說，公會將委託運輸協會等學術單位，協助研究合理的18項成本以及運價，並蒐集國外提高公共運輸客量案例，配合未來政府推動的通勤月票和北北基桃1200月票，提出建議方案，預估3到4個月內完成，推估6月報告將可出爐。