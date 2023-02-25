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大陸 大陸焦點 特派現場

陸前副外長：俄烏問題令歐洲對中國誤解更深

▲傅瑩慕尼黑安全會演講。（圖／視覺中國）

▲傅瑩。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前副外長傅瑩日前參加了慕尼黑安全會議，她提到，在參加會議的期間，可以感覺到歐洲對中國的誤解在加深，主因是，當因烏克蘭問題陷入深深的安全危機時，對中國的態度及政策缺乏了解。

根據《澎湃新聞》報導，傅瑩說，在對華政策上，歐洲人受到美國對華戰略競爭的影響比較大，德國也在制定自己的對華戰略，其中一個核心提法是把中國定義成「制度性競爭對手」（systemic rivalry）。

傅瑩解釋，這個英文詞組的準確中譯存在一定困難，systemic一詞有「制度性」「系統性」和「全面性」的多重含義，「歐洲人顯然指的是政治制度和意識形態問題。」

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遇襲。（圖／CFP）

傅瑩還說，另外，rivalry的含義比美方提出對華競爭時用的competition（競爭）這個詞還要重，有非此即彼的零和含義。

傅瑩強調，他們在與德國官方和智庫人士的討論中，比較集中地探討了中歐分歧問題，尤其一再質疑德方提出的與中國進行「制度性競爭」的意圖，要求解釋對競爭的終局構想，「有趣的是，他們似乎從未深入考慮過這個問題，抑或是不願或不敢說出自己的真實意圖。」

傅瑩表示，歐洲對中國的涉歐政策存在許多不解和困惑，會提出一連串問題，希望他們作出解釋和說明，「代表團成員在德國媒體做的一些採訪受到很大關注。不少人談到，這兩三年很少有機會直接聽到中國人介紹和解釋國家的政策與做法，導致社會上的對華認識更加被偏見所影響。」

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遇襲。（圖／CFP）

傅瑩指出，歐洲覺得現在歐洲與中國的關係進入一個更加困難的階段，出現問題時往往讓矛盾和分歧蓋過合作，「有德國學者提醒，歐洲與中國的關係也已到『臨界點』（tipping point）了，雙方應認真面對和解決存在的問題。」

傅瑩認為，確實，中歐關係中有些矛盾看似死結，但既然是結，就有解，關鍵在於能否誠懇相待、坦誠溝通並付諸行動。

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