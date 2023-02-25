美中軍事熱線中斷！奧斯汀認：已「數月」未與魏鳳和通話

▲美國國防部長奧斯汀透露，他和中國國防部長魏鳳和已數月未進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國近2個月爆出中國「間諜氣球」事件，導致美中緊張關係全面升級，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）23日接受CNN採訪時透露，他與中國國防部長魏鳳和已「數月」沒有通話，雖然美中兩國之間仍有其他溝通渠道，但他還是希望魏鳳和能盡快為電話會議作出安排。

據CNN報導，奧斯汀在採訪中指出，他最後一次與魏鳳和聯絡是在幾個月前，「我們將持續強調兩國通話的重要性，希望魏部長能盡快和我們進行電話會議，他知道怎麼能聯繫上我」。

美國上月發現有來自中國的「間諜氣球」侵入領空。雖然中國官員聲稱，該氣球只是一顆用於研究和氣象目的的「民用氣象飛艇」，因為「不可抗力的因素」才會偏離航線誤入美國，但拜登總統仍在2月4日下令，出動F-22戰機以飛彈將氣球擊落。此後，魏鳳和就拒絕接聽來自美方的電話，讓美中關係越發緊張。

奧斯汀也強調，雖然他近期未與魏鳳和進行通話，不過這並不意味著美國沒有其他渠道和中國溝通，「你們最近也看到了，（國務卿布林肯）已在慕尼黑和他的同行（指中國國務委員王毅）交談，這證明了美中雙方的外交溝通渠道是暢通的，但我認為對於軍方而言，保持開放的溝通渠道也非常重要。」