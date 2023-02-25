228連假前永康警總動員　掃蕩酒駕毒駕犯罪守護市民安全

▲永康警分局24日於228連假前週末深夜實施擴大臨檢專案勤務，加強取締酒駕外，針對轄內易涉發生犯罪處所實施連續與密集性擴大臨檢掃蕩勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為展現淨化地區交通、治安之決心，永康警分局24日於228連假前週末深夜實施擴大臨檢專案勤務，加強取締酒駕外，針對轄內易涉發生犯罪處所實施連續與密集性之擴大臨檢掃蕩勤務，共計查獲9件9人持有級毒品、毒品通緝犯、公共危險罪、少年協尋等案件移送法辦。

永康警方指出，由於近日衛生安全環境限制逐漸解封，不旦刺激生活經濟較為活絡外，亦間接引發許多犯罪類型之問題攀升與擴散，因次警方於連假前針對易發生酒駕及肇事路段實施路檢與維安，並加強毒品、黑道幫派、色情等不法利益之治安要點的掃蕩臨檢規劃，以維護地區治安與安全。

尤其解封後之應酬文化又起，除加強禁止酒駕與宣導代駕外，對於強化取締酒駕上路更列為目標，勿讓民眾僥倖上路，造成酒駕肇事，傷人更害己，本次專案期間共計查獲5件5人酒駕遭移送；另執行專案路臨檢勤務，亦結合「清源專案2.0」查緝作為，以全力掃蕩不法，2月份共計查獲公共危險罪18件18人、一級毒品海洛因10.79公克、二級毒品安非他命27.4公克、三級毒品愷他命22包、BK-MDMA17.85公克、新興毒品咖啡包49包等案件，有效淨化社會治安，維護市民生命財產安全。

永康分局長甘炎民強調，警察身處社會的第一線，對於打擊犯罪維護治安交通責無旁貸，為了讓民眾能在安全的環境中快樂生活，分局將不分晝夜積極轄區安全維護，運用優勢警力聚焦打擊治安要點及路段，防止滋事份子影響民眾生命財產，一旦查獲毒品相關案件，必定持續擴大溯源清查，阻絕毒品流入社會、戕害國人身心健康。

甘炎民呼籲民眾連續假期若有參加餐敘務，務必酒後不開車與多使用代駕服務，以避免發生交通安全問題，另民眾如果有生活周遭發現任何可疑人士，請直接撥打110報案或到警察機關洽詢，共同打造無毒、安全的居住環境。