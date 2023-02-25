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228連假擠出遊車潮！24處省道易塞　6大最雷公路「易塞時段曝」

▲▼連假,疏運,省道,省公路,塞車,車潮。（圖／公路總局第一區養護工程處）

▲228連假將出現大量出遊車潮。（資料圖／公路總局第一區養護工程處）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省公路將有24條易塞路段，其中6大重點地雷路段易塞時段出爐。

公路總局預估，2月24日下午至2月25日（連續假期第1天）上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計2月27日下午起至2月28日全日。

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根據預測，省道將有24處路段易塞，公路總局也公布6大地雷路段易塞時段，其中台9線蘇花路廊南向以2月25日7-13時、北向2月28日13-23時較塞；台9線南迴公路往屏東以2月27日15-19時最塞；台1線水底寮~楓港路段南向以2月25日12-17時較塞，北向以2月26日16-18時、2月27日17-21時及2月28日15-17時等較塞。

台61線鳳鼻~香山路段則是南向2月24日17-19時、2月25日9-14時及2月26日9-14時等較塞；北向為2月24日17-19時、2月25日10-13時、2月26日15-21時及2月27日15-21時較塞。

台61線竹南路段以南向2月25日10-13時、北向2月27日15-21時及2月28日15-21時等較塞。台61線中彰大橋路段則是南向2月25日10-13時、北向2月27日15-18時及2月28日16-18時等易塞。

▲▼228連假易塞省公路。（圖／公路總局）▲▼228連假易塞省公路。（圖／公路總局）▲▼228連假易塞省公路。（圖／公路總局）

▲228連假易塞省公路。（圖／公路總局）

為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局表示，台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車及大客車優先行駛措施；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道之漸變措施；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山路段及竹南路段，分別規劃2處及6處平交路口封閉措施，並配合高速公路局於2月27、28日每日12-21時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。

根據統計，112年228連假期間國道客運總計提供2.5萬班次及111.7萬座位數，截至2月16日國道客運售出3.6萬張預售票，佔可售張數14.8％，尚餘許多座位，

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關鍵字：

公路總局省公路易塞228連假

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