「班班吃石斑」持續執行　桃園246所公立國中小...1學年吃4次　

▲桃園246所公立國中小，持續享用「班班吃石斑」專案。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

配合政府持續推行學校午餐「班班吃石斑專案」，桃園市政府農業局24日表示，每位學童在本學年有4次機會可以吃到國產、美味石斑魚。市府盤點轄內各公立國中小學資源，協調石斑魚供貨廠商量能，並結合團膳業者烹調巧思，讓桃園市246所公立國中小學，約有21萬名師生，持續享用石斑魚。

農業局陳冠義局長表示，供應學生食用的石斑魚是透過漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，貨源皆為三章一Q認證過的龍膽石斑或龍虎斑，魚池出貨前皆需出具14天前動物用藥檢驗合格報告，原料運送至加工廠去刺修邊，並加強品管，由專人再次觸摸檢查是否清除魚刺，且加工廠出貨前會再次進行動物用藥檢驗報告。

此外，行政院食品安全辦公室、行政院農業委員會、教育部及桃園市政府亦組成抽驗小組，於原料、加工、出貨時及收貨地點進行抽查機核，完整把關石斑魚食安品質。



陳冠義指出，經計算桃園市學童吃一次石斑魚所需量能為16公噸，為確保石斑魚廠商到貨量，已洽詢廠商每週需供應5公噸。另外本專案自2月13日第二學期開學日起，由學校辦理下訂作業，並分區分週陸續到貨。本週規劃在桃園區、復興區、中壢區、觀音區、八德區學校開始到貨，後續則在4月底前，陸續供應，讓本市每位學生都能吃好、吃滿國產優質又美味的石斑魚。