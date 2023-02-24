　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「班班吃石斑」持續執行　桃園246所公立國中小...1學年吃4次　

▲桃園246所公立國中小，持續享用「班班吃石斑」專案

▲桃園246所公立國中小，持續享用「班班吃石斑」專案。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合政府持續推行學校午餐「班班吃石斑專案」，桃園市政府農業局24日表示，每位學童在本學年有4次機會可以吃到國產、美味石斑魚。市府盤點轄內各公立國中小學資源，協調石斑魚供貨廠商量能，並結合團膳業者烹調巧思，讓桃園市246所公立國中小學，約有21萬名師生，持續享用石斑魚。

農業局陳冠義局長表示，供應學生食用的石斑魚是透過漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，貨源皆為三章一Q認證過的龍膽石斑或龍虎斑，魚池出貨前皆需出具14天前動物用藥檢驗合格報告，原料運送至加工廠去刺修邊，並加強品管，由專人再次觸摸檢查是否清除魚刺，且加工廠出貨前會再次進行動物用藥檢驗報告。

▲桃園246所公立國中小，持續享用「班班吃石斑」專案

此外，行政院食品安全辦公室、行政院農業委員會、教育部及桃園市政府亦組成抽驗小組，於原料、加工、出貨時及收貨地點進行抽查機核，完整把關石斑魚食安品質。

陳冠義指出，經計算桃園市學童吃一次石斑魚所需量能為16公噸，為確保石斑魚廠商到貨量，已洽詢廠商每週需供應5公噸。另外本專案自2月13日第二學期開學日起，由學校辦理下訂作業，並分區分週陸續到貨。本週規劃在桃園區、復興區、中壢區、觀音區、八德區學校開始到貨，後續則在4月底前，陸續供應，讓本市每位學生都能吃好、吃滿國產優質又美味的石斑魚。

ET快訊
抽中賺2.7萬！　長榮航太這天公開申購
夾娃娃機內「放雞蛋」！　業績狂翻3倍
極限健身中心桃園2店宣布熄燈！　最後營業日曝
中職啦啦隊異動　3正妹離隊
這檔金融股「股利確定縮水」！　7成配發率沒了
快訊／高雄「聯昇發」漁船失聯　16船員生死不明
獨／張立昂消失2年！　緊急插管動手術
好市多「1夯物」快閃特價！　網嘆跌落神壇：一直降價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

台東縣家庭教育志工招募開跑　4／25前歡迎報名

「班班吃石斑」持續執行　桃園246所公立國中小...1學年吃4次　

循環健康黑科技　科樂思攜手南紡推出洸動能紗線！

兔子、刺蝟、倉鼠…等可愛動物　桃園動保處3／8開放領養

1200票證補助90%「排除機捷」　桃市交通局：加重地方財政負擔

疏解228連假車潮！吉安警規劃南北雙向替代道路　酒駕大執法

竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

二二八紀念展　黃偉哲邀市民認識歷史

太管處新書出版　太魯閣峽谷獨特植物生態大揭密

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

台東縣家庭教育志工招募開跑　4／25前歡迎報名

「班班吃石斑」持續執行　桃園246所公立國中小...1學年吃4次　

循環健康黑科技　科樂思攜手南紡推出洸動能紗線！

兔子、刺蝟、倉鼠…等可愛動物　桃園動保處3／8開放領養

1200票證補助90%「排除機捷」　桃市交通局：加重地方財政負擔

疏解228連假車潮！吉安警規劃南北雙向替代道路　酒駕大執法

竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

二二八紀念展　黃偉哲邀市民認識歷史

太管處新書出版　太魯閣峽谷獨特植物生態大揭密

央行3月升息？1份報告曝玄機　總裁楊金龍立場「偏鴿」

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

盧廣仲春季巡迴門票「7秒被搶光」　突宣布「高雄巨蛋開唱」時間出爐

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

員工半夜11點還沒走　孟耿如「一開監視器畫面」感動：非常不容易

桃乃木香奈「後台吃便當」開心PO照　台灣網友一見菜色皺眉：太寒酸了吧

金門小三通再放寬　3／1起金門籍居民「開放現場購票」

和心儀對象約會「怎麼開話題？」　專家教1技巧：不擔心說錯話

台中一天缺蛋72萬顆！盧秀燕籲中央落實監控民生物價

2月大女嬰和5歲兄同床睡　疑被壓住窒息慘死！媽起床悲見冰冷遺體

巨乳妹賣淫「內湖溫柔洛洛」全套3200　開業30天被逮...老司機哭了

地方熱門新聞

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

新北大火決策轉彎　大崁國小明停課

新生僅4人　彰化64年潭墘國小廢校

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

韓女團ITZY粉絲注意　桃捷備妥加班車

台南市南區里長聯誼會支持開發南山公墓

鳳頭蒼鷹受傷躺路中　民眾報警送醫

「胃鏡縮胃」減重法術後飲食

末班車走了！翁寒夜中發抖　暖警助返家

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

成功分院牙科女醫報到　海岸恰恰恰劇情神展開

黃偉哲相會翁倩玉邀約看國際蘭展

1200票證補助不含機捷　桃市交通局開炮

南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

更多熱門

相關新聞

續推「班班吃石斑」　桃園21萬師生享用國產石斑魚

續推「班班吃石斑」　桃園21萬師生享用國產石斑魚

桃園市府農業局為配合行政院推行「班班吃石斑專案」展延執行期限至本學年第2學期，農業局長陳冠義今天表示，市府將再次啟動此專案，盤點全市各公立國中小學資源，協調石斑魚供貨廠商量能，同時結合團膳業者烹調巧思，讓全市246所公立國中小學，共約21萬餘師生，都能持續享用國產石斑魚美食。

缺蛋改吃魚！「班班吃石斑」恢復供餐　農委會：會讓學生吃滿4次

缺蛋改吃魚！「班班吃石斑」恢復供餐　農委會：會讓學生吃滿4次

「班班吃石斑」4次變2次　陳吉仲：加工量能已提高1.5倍

「班班吃石斑」4次變2次　陳吉仲：加工量能已提高1.5倍

陸禁台貨！朱立倫要藍縣市長助出口海外　「對岸溝通上也盡力協助」

陸禁台貨！朱立倫要藍縣市長助出口海外　「對岸溝通上也盡力協助」

年產1.6萬公噸卻無法供應「班班吃石斑」　農委會：很多已外銷出去了

年產1.6萬公噸卻無法供應「班班吃石斑」　農委會：很多已外銷出去了

關鍵字：

桃園農業局公立國中小班班吃石斑

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

獨家／哆奇玩具員工228全數離職

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面