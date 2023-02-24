門把藏細菌！專家示警「如廁1習慣」恐染6病菌　曝1方式降風險

▲毒理專家招名威表示，門把上的細菌量和馬桶蓋差不多。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

大多數人都認為廁所內的馬桶細菌最多，但毒理專家招名威就提醒，其實廁所內門把上的細菌數量跟馬桶蓋差不多，若是上廁所時又掏出手機，細菌還會附著在手機上，病菌就會跟著你，讓人莫名奇妙生病都不知。

毒理專家招名威在臉書粉絲專頁發文，「大家知道門把上的細菌數量跟馬桶蓋差不多這件事嗎？」接著解釋因為沖水的時候，水會被濺起來至少兩公尺高，所以廁所內面包括門把，其實都充滿了各式各樣的病菌，大腸桿菌、金黃葡萄球菌、幽門桿菌，甚至可能還有腸病毒、諾羅和新冠。

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招名威指出，不少人進到廁所摸完門把坐下來，可能又會掏出手機，「手上的這些病菌就跟著你無所不在了，難怪很多人莫名其妙生病都不自知。」他表示就細菌來說，每一平方公分少說住了一百萬隻，因此接觸門把時會影響接觸的病菌量。

招名威表示，既然接觸到骯髒門把是不可避免的，又要降低觸碰到的風險，他會建議大家盡量以「最小接觸面積」去接觸門把，用指甲去撥應該會比其他接觸方式風險更低，如廁後一定要盡快洗手，期間不要再亂摸其他物品。

▲招名威表示，既然接觸門把是不可避免，建議盡量以「最小接觸面積」去接觸。（圖／翻攝臉書招名威教授 毒理威廉 ）

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