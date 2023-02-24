產後婆婆狂酸「一堆贅肉」！人妻嗆1句秒閉嘴　網爽喊：欠教訓

▲人妻生完被婆婆狂酸瘦不下來。（示意圖／擷取自Unsplash）

圖文／CTWANT

孕育新生命的過程中，媽媽們不僅需要面對生理上的不適，還要承受身材走樣的壓力，若這時家人非但沒給予支持，反而藉此酸言酸語，真的會讓人很火大。就有一名網友分享，友人卸貨後遲遲瘦不下來，沒想到婆婆竟因此時常嘲諷她的身材，最後終於逮到機會回嗆了1句話，讓對方氣到3天不說話。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，身邊的友人自從生完小孩後，身上還掛著多餘5公斤的肉，因此常被婆婆無情狂酸，沒想到終於逮到機會反擊，「她上週意外翻到婆婆年輕時的照片，直接問婆婆說怎麼生完先生都30幾年了，婆婆身上也一堆贅肉沒減掉？」

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原PO透露，友人的婆婆聽到這句話後，竟當場暴怒翻臉，「氣到三天都不講話，臉臭臉臭的！」貼文曝光後，引起網友紛紛留言熱議，「誰叫婆婆自己要嘴賤，打臉自己……笑死」、「婆婆就是欠教訓！」、「以其人之道還治其人之身，很好啊」、「有些人就是要被打臉後才會閉嘴，不會聊天就不要硬聊好嗎？」、「希望可以維持三個月都不用說話」。

也有人妻遇到相同經驗，「月子裡我也被嫌老了十歲...」、「我婆婆笑我變胖了，我都跟她說這叫幸福肥」、「我婆婆還在我懷孕期間問我要不要吃中藥減肥咧」、「我生完時被說過：唉...女人不能胖，妳再不瘦下來，妳老公就會在外面偷吃了（難道她不知道我的先生，就是她兒子嗎？）」

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