守護毛孩！新北推寵物CPR認證…400業者與「狗安娜」嘴對嘴學急救

▲新北寵物公會理事長侯兆誠（右1）與400名業者共同參與由動保處主辦的寵物急救CPR研習。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市動保處今(24)日於市府舉辦寵物業教育訓練，教導業者把握黃金3分鐘挽救毛寶貝性命，現場共400家寵物業者到場參加，大夥認真的與「狗安娜」嘴對嘴學急救，測試通過後，動保處將發放寵物CPR訓練證明，新北市寵物公會理事長侯兆誠對於動保處作為大表認同，直呼讚。

動保處獸醫師謝侑達表示，急救方法不僅適用於人，也同樣也適用在毛寶貝身上，常見動物因食物噎到、溺水、身體虛弱等發生突然性休克，保握黃金3分鐘施行CPR，可在第一時間挽救毛寶貝的性命，爭取多一點送醫時間，避免憾事發生，為讓寵物多一層保障，近期將會密集召開訓練課程，鼓勵轄內寵物店家取得寵物CPR心肺復甦術訓練證明。

動保處今年除在社區、鄰里及公部門推廣寵物CPR外，也請每日照護犬貓寵物業店家學習寵物CPR技術，藉由仿真狗寵物安娜模具，讓每位業者實際操作寵物CPR，經現場按壓檢視正確急救流程，測試通過後，立即發放寵物CPR訓練證明。

寵物CPR操作步驟為第一步用食指及中指放在大腿內側，確認是否有呼吸心跳，第二步把寵物嘴巴打開，舌頭往下拉，暢通呼吸道，第三步施行人工呼吸，將狗狗嘴巴握緊，對鼻子吹氣一次，接著雙手交叉進行胸外按摩7次，按壓部位在肩胛骨與肋骨處，循環15至20分鐘，做完急救術(CPR)後，仍要立刻送往動物醫院治療。

▼ 由動保處獸醫師謝侑達教導寵物急救CPR研習。（圖／記者戴上容攝）

除了寵物CPR課程外，動保處也表示，近期因接獲多起民眾檢舉業者籠具不符規定案件，業者因為不清楚飼養犬隻設施設備之規定而遭到裁罰，特別邀請農委會寵物管理科擔任講師，幫助寵物業者了解特定寵物業設施設備等相關規定，以避免業者法規認知錯誤，以訛傳訛而觸法受罰，以符合動物福利。

新北寵物公會理事長侯兆誠表示，他鼓勵寵物業者多多參加新北動保處的研習活動，尤其寵物CPR這項急救技能，不僅讓飼主能保護寵物，更是寵物業者保護毛小孩的保命良方，業者考取證照讓寵物的專業知能能更上一層樓，提供消費者更專業的服務。

▲▼ 400名業者參與由動保處主辦的寵物急救CPR研習。（圖／記者戴上容攝）