趙建博／寵物保險正夯，有些寵物卻不能保

▲少子化的現在，毛小孩商機無限，應運而生的便是寵物保險。挑選時除了注意需求外，也要衡量自己的經濟能力。（圖／視覺中國）

據統計，2022 年台灣的新生兒人數僅 13萬8,986人，創下史上新低，使得政府創立少子化辦公室，正視這個國安危機。有些人認為，少子化是因為薪資無法應付房價與物價的漲幅，因此在無法給予自己與後代更好的生活品質下，選擇了不生育孩子，甚至是不婚。因此，使得許多人選擇把寵物當作親生子女照顧，出現了所謂「毛家長」。

在這波寵物商機當中，與毛小孩健康相關的「寵物保險」，更深受毛家長們喜愛。不過如果以為只要是寵物就能投保，那就大錯特錯了！到底該注意什麼呢？

倉鼠和兔子竟不能投保寵物保險

寵物保險，顧名思義就是專為寵物準備的保險，用意在於讓寵物遇到健康問題或意外時，可免於支付大量的處理費用。畢竟寵物與人一樣，都會歷經生老病死，不過身在台灣的我們，有著全民健保可以照顧我們的健康，而寵物則沒有，因此在動物醫療費用動輒數萬的情況下，寵物保險便應運而生（註）。

那麼在我國現今的主流寵物保險中，只要是寵物就可以投保嗎？答案是不一定。雖然在《動物保護法》中，寵物的定義為「犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物」，那麼只要是有供玩賞、伴侶的動物，都屬於寵物的範疇，我家的倉鼠和兔子都能陪伴飼主，也可以投保寵物保險嗎？

攤開市售的寵物保險，多半都僅限於貓與狗可以投保，而且除此之外，還會排除上了一定年紀的狗與貓的投保資格，甚至拒絕讓一些具有高度攻擊性的品種承保。這樣寵物承保範圍不一的現象，也讓寵物保險是否還適合稱為寵物保險，就見仁見智了。

另外，不得不提的是，保險公司都會要求狗與貓需要植入晶片才能投保，並且一個晶片號碼只能投保一張保單，因此與我們人類投保的保險差別在於：我們可以向多間保險公司投保，並且在沒有道德危險的情況下，能夠同時申請理賠的情況不同。

寵物保險有什麼好處嗎

雖然保險有分散風險的作用存在，但是在購買之前，仍須確定每間保險公司提供的保障，並選擇合適的給付內容。例如，有些保險會著重在醫療部分，提供寵物就診時的醫療理賠，如門診理賠、住院理賠等，而有些則是注重在寵物侵權部分，也就是自家寵物不慎傷害他人所造成的損害，又或者是寵物喪葬部分，提供寵物的身後事等等，可謂五花八門。

但更需要注意的是，還要仔細審視相關保單約定，除了上面所說的投保年齡限制與種類外，可能還會有理賠總額度的限制。當然，上限越高，收取的保費也會越高，並且多半會有自負額的限制，也就是不會全額承保。

舉例而言，自負額額度為30％時，若醫療費用為50,000元，則保險公司僅會理賠35,000元，則剩下的15,000元則要自己吸收；而且即便是醫療保險，更可能會有某些特定疾病不在承保範圍內。因此，針對不同類型的寵物保險時，其保障內容的規範與限制，以及事後索賠時需要注意的事項，都是在選擇寵物保險時要考量的種種因素！

毛小孩的法律地位竟然是「物」

相信毛小孩在家長的心中都是無價之寶，無法用價值衡量。不過在法律上，寵物的地位，可能沒有你想像的那麼崇高。

究其原因，我國《民法》是以「人」為本位所創立的法律體系。在《民法》中，除了自然人與法人外，寵物的地位，其實和手機、房子，甚至一般野生動物一樣，都是被歸類在「物」的範疇內。區別在於，牠具有活動力，有著生命特徵，但仍然被當作是物，是動產般的存在。

但這樣的想法，隨著現今社會思潮的轉變中，開始有人反思動物的法律地位，是否要與一般不具有生命特徵的財產做區分，畢竟我國《民法》是在民國初年所創立的，距今已有百年歷史，現今的動物保護意識可謂大躍進了。

如此的思潮讓人們在 1998 年通過了《動物保護法》，並宣示立法精神在於「尊重動物生命及保護動物」，給予了動物與其他物品不同的法律地位，也明確表示了傷害動物或其他不人道行為等相關罰則。

不過該法案的通過，也僅是代表動物有額外受到《動物保護法》的保護，並非已實質改變法律上地位。舉例而言，當自家毛小孩遭他人傷害致死時，主人若會主張心理受到創傷，進而針對精神上的賠償提告，在過往的判決中，法院多半認為動物不具有特殊地位，就是一種財產，因此針對財產的損失，只能賠償寵物本身的價值；但想要進一步求償精神慰撫金，則是沒有辦法的。

司法曾判動物為獨立生命體

但時代在走，最近的台灣高等法院 106 年消上易字第 8 號民事判決就認為：「若將傷害寵物的行為視為是單純財產權上侵害，而僅能請求財產上損失，將忽略寵物與人所具有之情感上密切關係，而這與目前社會觀念不符，更可能變相鼓勵大眾漠視動物生命及不尊重動物，因此認為動物非「物」，而是介於「人」與「物」之間的「獨立生命體」，若寵物的死亡造成主人精神上痛苦時，則可請求精神慰撫金。」這號判決，也成了寵物致死求償精神慰撫金的標竿案例。

不過筆者要提醒大家，該號判決認為因寵物死亡而能求償精神慰撫金的見解，仍舊屬於少數判決；不過該判決對於寵物的重新定位，卻是給予了學說與實務更多的討論空間，對於動保意識有更大的幫助（更多國內外討論，請看法白《寵物當家，寵愛無價—飼主對傷害寵物的人，能請求精神賠償嗎？》）！

隨著生活品質的進步，飼養寵物的目的已不限於玩樂，更多的是生活陪伴與心靈慰藉；甚至是在牠有限的生命中，教育我們生命的意義。寵物的法律定位是否有因應社會變遷，而給予與一般財產不同保障，值得我們後續思考。

把寵物當家人看待的浪潮下，寵物保險的出現也不讓人意外。但在挑選寵物保險時，除了挑選一個適合自身需求的保險外，也要衡量自己的經濟能力，才能確實給予自家毛孩一個溫暖的家。

註：由於《民法》屬於《保險法》的母法，因此針對寵物的法律地位，在解釋上是一致的──寵物是物，所以寵物保險仍屬於財產保險的一種（詳見前述寵物定位段落）。

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●趙建博，律師高考及格，現就讀於國立臺北大學財經法律研究所。正以一年胖5公斤的步調在三峽深耕，夢想回到大一時的體重。以上言論不代表本報立場。