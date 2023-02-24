阿里山林鐵美學再升級！《福森號》檜木車廂黑紅色點綴亮相

▲阿里山林鐵最有質感車廂 《福森號》。（圖／林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處為豐富服務層次，爭取前瞻計畫經費打造全新6輛檜木車廂「Formosensis 福森號」，歷時2年9個月終於完工交車，將於112年3月開始試車，完成試車後報請交通部同意營運。

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▲ 阿里山林鐵 《福森號》車廂外觀採用大片式的台灣檜木板材，搭配深邃的黑色窗框，車身側面以經典紅色點綴。



全球只有台灣、美國及日本3個國家共生長6種檜木，其中紅檜與台灣扁柏是台灣特有種，也是台灣針五木，多生長在海拔1,800至2,600公尺的山地，阿里山的海拔氣候正是最適合檜木生長的霧林帶，紅檜與台灣扁柏的木材細緻均勻耐腐、耐朽、防蟲且具精油，散發著獨特的芬多精味道，具提神殺菌的功能，能提供民眾清新的森林浴享受，為上選的高級木構建築、船舶與車輛材料。本次6輛檜木車廂採用鋼構骨架，以及國產材紅檜與台灣扁柏打造，車廂內部搭配多段情境模式間接燈光，可依不同環境設定對應照明，光線柔和溫馨，加上全程散發天然紅檜與台灣扁柏特殊香氣，為乘客開啟了一趟自然療癒之旅。



未來阿里山林鐵的新造車廂均會考量時代性地位及特色，與在地及世界連結，具正面、教育、學術意義，趣味、好記等原則來命名。

▲超大觀景窗宛如專屬畫框，可欣賞開闊的林鐵之美，體會大自然的藝術。

福森號的檜木取自美麗寶島福爾摩沙Formosa的高山森林，其中紅檜學名為Chamaecyparis formosensis，取英文名為「Formosensis」，寓意著福氣的森林，將這一列使用國產材檜木自主打造的最美車廂取名為「福森號」，也是希望乘坐福森號的旅客能有偷得「浮生半日」閒的感受。

▲車廂內部照明以迎賓模式迎接旅客搭乘福森號，雅致悠閒。



為了使福森號結構優良且設計永恆亙古，林鐵及文資處委託煜翔機械股份有限公司設計車體，以及好立設計顧問有限公司設計車廂外觀與內裝。好立公司設計師希望乘客能透過木頭的紋理感受到城市與阿里山之間與情感，以及能連結嘉義木都與阿里山林業時代百年的記憶，從乘客角度設計車廂，希望外觀有大器的感覺，將外表檜木板由現有營運中檜木車廂的9公分寬加大至40公分的「枚板」，每片木板邊緣進行倒角處理，以呈現立體感；希望乘客觀看窗外風景能有近乎無邊際的感覺，將窗框寬度為由阿里山號的146公分加大至168公分，超大景觀窗搭配黑色烤漆窗框，以及林鐵經典紅色金屬窗台，整體氣派典雅，在森林中奔馳，宛如紅色的絲帶，極具現代感。

▲採用間接照明作為主要光源，搭配古典小壁燈，消除燈光直射乘客眼睛的不適感，更利柔和光源營造美感。

此外宛如穹頂的弧形天花板、地板、牆面、桌板與座椅扶手全部以檜木製成，乘客可體觸檜木歷經長久歲月生長的精緻溫潤質感；內部採用進口皮革包覆高彈性泡棉的人體工學座椅，並在表皮車縫線加強立體感，不僅舒適，更具視覺效果，搭配側牆的壁燈與茶鏡，燈光照射木材後散射出的光線更能營造出溫暖氣氛。



在安全性方面，福森號設計為連控列車，列車上行時，司機員在前方守車駕駛，可即時觀察路況，有助於縮短司機員操作列車的反應時間。使用有限元素分析電腦軟體計算多項車體強度，模擬結果經機械工程技師簽證足夠安全。此外導入第三方公正單位查證與確證車輛設計、製造、試車等各階段過程，確保車輛製造品質。在舒適性方面，福森號選擇歷代車廂中具「最高速」與「最平穩」的中興號阻尼避震器轉向架進行優化，降低重心，行駛更加平穩，再搭配人體工學座椅，大幅提升舒適性。