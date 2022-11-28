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社會 社會焦點 保障人權

直擊43遊客走在鐵路上！阿里山林鐵眠月線淪健行步道　警開單勸導

▲▼ 林鐵及文資處與阿里山派出所聯合勸導民眾勿行走鐵路，以免觸法 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲林鐵及文資處與阿里山派出所聯合勸導民眾勿行走鐵路，以免觸法並開立勸導單 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)28日會同阿里山派出所，於阿里山國家森林遊樂區內祝山支線勸導民眾勿行走鐵路，當場發現43名遊客在鐵路上行走，立即開立勸導單，林鐵及文資處籲請民眾不要行走鐵路，以確保行車與自身安全。

▲▼ 林鐵及文資處與阿里山派出所聯合勸導民眾勿行走鐵路，以免觸法 。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處表示，近年眠月線森林鐵道景色優美，已成為熱門健行路線，常有民眾為圖方便不走塔山步道，直接行走祝山線鐵路，影響列車行駛安全。

▲▼ 林鐵及文資處與阿里山派出所聯合勸導民眾勿行走鐵路，以免觸法 。（圖／林鐵及文資處提供）

依鐵路法第57條第2項規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違反者將依同法第70條處罰1至5萬元，林鐵及文資處於該路段向遊客勸導，說明相關法規，防範意外事故發生。

阿里山林業鐵路每日9時00分至15時30分，每隔30分鐘對開阿里山至沼平車站共12車次，欲前往眠月線的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭的方向、並順著「塔山登山步道」的指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，因該路線位於臺灣一葉蘭自然保留區，進入之前需至林務局自然保護區域進入申請系統(http://pa.forest.gov.tw)申請，經核准始可進入。

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