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阿里山林鐵觀日列車跨年班次　12／12日起開放團體票預售

▲▼ 2023元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月12日起開始預售 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲ 2023元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月12日起開始預售 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為疏運112年元旦於阿里山國家森林遊樂區迎接第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路規劃於清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車。將自111年12月12日上午9時起，先接受50人以上團體電話預約；12月16日上午6時起再開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！

▲▼ 2023元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月12日起開始預售 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

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▲ 2023元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月12日起開始預售 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

每逢跨年搭森林鐵路上阿里山看日出是國人不錯的選擇，為分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處(下稱林鐵及文資處)將於111年12月12日上午9時起至12月15日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，可預訂去回程共16班次列車；每筆訂單最少50張，最多200張，去回程總共提供3200張團體票，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。

個人票將於12月16日上午6時起至12月31日上午12時止，開放網路訂票(https://afrts.forest.gov.tw)；旅客也可於12月31日下午1時起至下午5時止到阿里山站1F購票；可預訂去回程共20班次列車，每人每次限購6張票，總共3800張個人票。

▲▼ 2023元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月12日起開始預售 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲祝山觀日平台日出。（圖／張寶彩拍攝、阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

未售完車票會於元旦凌晨2時20分起，開放現場售票(阿里山車站1F)，每人每次限購10張，售完為止；去回程各班次時刻表詳如林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw/all-news)；提醒旅客務必提早購票，避免行程受到影響。
112年元旦日出時間約7點5分，祝山線回程(對高岳站至阿里山站)第1班發車時間為7時15分，末班車為9時25分，共8班次，旅客可選擇任一班次搭乘，讓旅客盡情漫遊。

▲▼ 2023元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月12日起開始預售 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

林鐵及文資處提醒旅客提早電話預約或網路訂票，避免窗口排隊久候；旅客於網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全臺7-11便利商店取票；林鐵提供便利購票服務，讓旅客能搭乘小火車欣賞阿里山曙光美景。

配合祝山車站改建工程，祝山線觀日列車已於109年10月14日起改停靠對高岳車站；遊客下車後可於對高岳觀景台欣賞日出，或步行約20分鐘至祝山觀日平台及小笠原山觀景台迎曙光。也可從祝山觀景平台步行10分鐘抵達小笠原山觀景平台，擁有360度的壯闊視野，四面環山景致，更是絕佳賞日出景點。

林鐵及文資處歡迎旅客安排元旦曙光之旅，提醒旅客因山區溫度偏低， 要注意保暖裝備。112年元旦林鐵列車開行資訊，請洽林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw)或FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。

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