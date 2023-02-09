月薪少2萬！林鐵副站長聽力受損遭「降職降薪」　工會批：罷凌勞工

▲阿里山林鐵傳出勞資爭議。（圖／翻攝自Facebook／阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

記者楊惠琪／台北報導

阿里山林業鐵路奮起湖車站陳姓副站長，任職10年，因去年在鐵路行車人員技能體格檢查中，聽力未通過，遭林鐵管理處降職降薪，今年2月將從副站長變成售票員，月薪大減2萬元。林鐵工會為陳姓副站長抱不平，認為陳姓副站長是因為長期接聽無線電才會導致聽力受損，因為職災反被降級降職，痛批林鐵管理局罷凌勞工。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱指出，陳姓副站長任職10年，工作一向認真盡職，但因為必須天天聽對講機、長期聽火車引擎和喇叭聲，影響聽力導致體檢沒過，林鐵管理局竟以「降職降薪」方式處理，調整職務內容沒有問題，但降級又降薪的手法太粗暴，每月5萬元薪水少了2萬，完全無視員工的家庭生計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王裕凱批評，陳姓副站長遭降職降薪，已經引發基層眾怒，也擔心以後林鐵管理局會以此模式，後續將年資久的員工降級降薪，藉此減輕人事成本。他說，目前在工會協助下，陳姓副站長已向嘉義市政府申請勞資爭議調解。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，依規定每年行車人員都要進行體檢，陳姓副站長聽力沒聽過，考量行車安全，才會安排到阿里山車站負責售票與驗票，因該職務並非主管職，導致職等薪級有差異，但已幫陳姓副站長爭取高山勤務加給。