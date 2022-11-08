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阿里山林鐵再傳台車意外　工會批「遇到危險只能跳車」

▲阿里山林鐵巡軌台車設備老舊簡陋，工會批遇到危險只能跳車。（圖／阿里山林鐵工會提供）

▲阿里山林鐵巡軌台車設備老舊簡陋，工會批遇到危險只能跳車。（圖／阿里山林鐵工會提供）

記者楊惠琪、李姿慧／台北報導

阿里山林業鐵路再傳台車事故！昨（7日）天下午一名翁姓阿里山林鐵道班人員執行例行路線養護工作時，駕駛巡軌台車在返程途中，因剎車失靈，緊急跳車導致頭破血流，有輕微腦震盪，這也是半年來，阿里山林鐵第3起台車事故。阿里山林鐵工會批評林鐵管理處，罔顧職場安全，「讓員工遇到危險只能跳車」。

今年7月間，阿里山林鐵接連發生兩起台車意外事故，昨天再傳意外。阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱指出，昨天下午2時許，兩名道班人員執行例行路線養護工作，從獨立山車站返回樟腦寮車站一處下坡路段，突然發現台車剎車失靈，緊急跳車，導致其中一名翁姓員工摔得頭破血流，有輕微腦震盪。

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王裕凱說，道班人員工作使用的台車，設備老舊、簡陋，木造台車完全沒有車廂包覆，比騎機車「肉包鐵」還不如，根本是「肉包木」，遇到危險「只能跳車逃生」，已多次向林鐵管理處反應，要改善台車安全，但仍未見具體措施，罔顧職場安全，才會導致意外頻傳。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱回應，從今年7月台車事故發生後，已針對台車進行限速、限重的防護規定，並增設護欄；在危險路段增設相關警示牌，也會持續爭取經費研發安全巡軌車輛，針對此次台車煞車失靈部分，會請機械技師加強檢測。

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