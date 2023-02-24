太愛海賊王？2男當小蜜蜂　騎到八里賣「妮可羅賓」毒咖啡包

記者黃宥寧／台北報導

海賊王翻船！士林警分局接獲情資，綽號「阿源」男子在北部兜售毒品咖啡包，以謀取暴利，警隨即成立專案小組偵辦，發現張男、江男2人1組互相掩護，極為狡詐。本月15日警方跟監到新北八里伺機逮人，當場起獲海賊王「妮可羅賓」圖案250包毒咖啡包，全案訊後依違反毒品防制條例，移送士林地檢署偵辦。

▲22歲張男與26歲江男攜250包毒咖啡包意圖販賣，遭警方當場人贓俱獲。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，有竊盜前科張男（23歲）綽號「阿源」與公共危險等前科江男（26歲）2人臭味相投，加入販毒集團當起「小蜜蜂」，更為規避警方查緝，頻換居所，甚至嚴加過濾買家，行徑極為小心、謹慎。

士林警蒐集販毒事證及掌握「阿源」等人行蹤後，於本月15日下午16時許跟監到新北市八里地區，見時機成熟聯合當地警方將騎乘機車的張姓主嫌及江姓2人查緝到案，當廠查獲包裝海賊王圖樣毒品咖啡包250包（毛重1000餘公克），市價8萬左右。

▼張、江男販賣印有海賊王角色「妮可羅賓」圖案的毒咖啡包。（圖／記者黃宥寧攝）

警詢後，2人被依意圖販賣而持有毒品，移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後，張男2萬交保、江男3萬交保。

士林分局強調，為保護市民健康，對於查緝毒品工作從不懈怠，最近3個月，查緝各式毒品總量已高達1萬餘公克；目前正值「清源專案」期間，檢肅毒品犯罪是當前重點工作，士林警將賡續執行各式掃蕩勤務，強力打擊犯罪，以淨化治安。