禁郵令鬆綁！花蓮港3／10迎首艘郵輪「諾蒂卡號」　16航次接力到

▲108年威士特丹號靠港迎賓表演。（資料圖／花蓮港務分公司）

記者李姿慧／台北報導

全球郵輪市場也在疫情趨緩後迎來曙光，我國「禁郵令」鬆綁4個月後，花蓮港務分公司今(2/24)宣布，花蓮港將於3月10日迎接首艘郵輪、大洋郵輪公司「諾蒂卡號」，根據統計，今年接獲郵輪預報9航次，明(113)年有7航次，且陸續增加中。

中央流行疫情指揮中心111年10月24日解除109年2月6日起禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」，期盼已久的國際郵輪終於得以來台靠港。台灣港務公司花蓮港務分公司今表示，目前花蓮港112年接獲郵輪預報共9航次；113年國際郵輪預報7航次，並陸續增加中。

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花蓮港務分公司表示，為迎接疫情解封國際郵輪復航，屆時將提供拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌及具地方特色的迎賓表演等活動，熱烈歡迎首艘國際郵輪抵港。

為歡迎郵輪來台，花蓮港務分公司表示，已結合港區各公務機關盤點場站設施，另為結合地方政府觀光資源，於111年11月18日拜會花蓮縣政府觀光處，針對郵輪船期、觀光大使、觀光計程車、安排迎賓表演等進行意見交流，冀望為睽違已久的國際郵輪旅客提供優質且多元的服務，目前皆已準備就緒，歡迎貴客到訪。